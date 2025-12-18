Huub Stapel neemt geen injecties meer: 'Een van de grootste schandalen van de eeuw'

Van twijfel naar overtuiging

In het interview vertelt Huub Stapel dat zijn kijk op vaccinaties de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Waar hij eerder geen uitgesproken standpunt innam, zegt hij nu resoluut geen injecties meer te nemen. Volgens Stapel is die houding niet van de ene op de andere dag ontstaan. Hij spreekt over een geleidelijk proces, gevoed door gesprekken en informatie van mensen die volgens hem diep inzicht hebben in het systeem achter de farmaceutische industrie.

Wantrouwen richting farmacie

Stapel uitte stevige kritiek op de snelheid waarmee vaccins beschikbaar kwamen en koppelt dat aan wat hij ziet als 'onvoldoende onderzochte oversterfte'. In zijn ogen zijn er te veel gevallen van mensen met specifieke klachten die na de vaccinatie op 'merkwaardige wijze' zijn overleden.

Het label ‘wappie’ wijst hij van de hand. Volgens de acteur is zijn wantrouwen geen randverschijnsel, maar een reactie op wat hij beschouwt als een structureel probleem. De macht van de farmaceutische industrie acht hij groter en schadelijker dan veel mensen willen geloven.