Ontknoping Euroclear-miljarden: om deze bedragen gaat het

In België haalt het al weken de voorpagina's: de miljarden die nodig zijn om Oekraïne te steunen. De Europese Commissie wil de bevroren Russische tegoeden bij het Belgische bedrijf Euroclear daarvoor gebruiken, maar België vreest Russische represailles en vraagt Europa om harde garanties.

Oekraïne: 135 miljard voor overleving

Oekraïne zit op zwart zaad en de rekening voor 2026 en 2027 is gepeperd: 135 miljard euro. Dat is het bedrag dat nodig is om de boel draaiende te houden en de Russen van het lijf te slaan. De rekensom is simpel: 52 miljard voor de staatskas en 83 miljard voor kogels en tanks. Let wel: dit is de ‘optimistische’ variant waarbij de wapens in 2026 zwijgen. Gaat de oorlog door? Dan kan de teller nog flink oplopen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De buit: 210 miljard aan bevroren Russisch geld

In de kluizen van de EU ligt een enorme berg Russisch goud te verstoffen. Sinds de invasie staat er 210 miljard euro van de Russische Centrale Bank geblokkeerd. De Europese Commissie kijkt likbaardend naar deze buit. Het plan? Dit geld ‘lenen’ via een schuldmechanisme om de Oekraïense tekorten aan te vullen. Een riskante zet, want juridisch is het glad ijs en de Russen zullen hun centen niet zonder slag of stoot opgeven.

Het Belgische hoofdpijndossier: 185 miljard bij Euroclear

Het leeuwendeel van die Russische tegoeden, een duizelingwekkende 185 miljard, staat geparkeerd bij Euroclear in Brussel. België zit hierdoor in de tang. Terwijl de rest van Europa naar de Brusselse kluis wijst, trapt België op de rem. De angst voor Russische schadeclaims en een financiële meltdown is groot. De Europese top moet nu uitmaken of ze deze Belgische miljardenberg durven aan te raken of dat ze toch zelf de portemonnee trekken. In dat geval zouden er net zoals in de corona-tijd gezamenlijke schulden worden aangegaan.

De Europese pleister: 90 miljard aan leningen

Hoewel de nood hoog is, trekt de EU niet de volledige 135 miljard uit. Het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat over 90 miljard euro aan leningen, verspreid over twee jaar. Dat dekt twee derde van de Oekraïense behoefte. Voor de resterende 45 miljard wordt gehoopt op gulle giften van de G7-partners, Zwitserland en andere landen. Het is een politiek compromis: genoeg om Oekraïne te laten ademen.