Promes wil vrijlating, rechter weigert: 'Het is enkel financieel om de kinderen te helpen'

Voetballer annex rapper Quincy Promes zag zijn verzoek tot beëindiging van zijn voorlopige hechtenis geweigerd worden door het gerechtshof in Amsterdam.

Geen schorsing wegens vluchtgevaar

De 33-jarige oud-international Quincy Promes blijft voorlopig in de cel. Tijdens de derde inleidende zitting in het hoger beroep probeerde zijn verdediging het gerechtshof in Amsterdam te overtuigen van een schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Het hof bleef echter onvermurwbaar.

Ondanks de argumenten van de verdediging oordeelden de rechters dat er nog steeds sprake is van een ernstig vluchtgevaar. De ernst van de feiten waarvoor Promes eerder tot 7,5 jaar cel is veroordeeld, cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef, weegt voor de rechtbank zwaarder dan zijn persoonlijke belangen. Het hoger beroep loopt nog.

Financiële noodkreet van de voetballer

Promes deed tijdens de zitting een persoonlijk beroep op het hof. Hij verklaarde dat zijn wens om vrij te komen niet langer draait om zijn sportieve ambities, maar om de financiële zorg voor zijn vijf minderjarige kinderen.

De voetballer gaf aan dat hij momenteel niet fit is, maar direct keihard wil gaan trainen. Volgens zijn advocaat, Cem Polat, is de situatie 'schrijnend'. Hoewel Promes vastgoed bezit, zouden de inkomsten daaruit stokken terwijl de kosten voor zijn familie doorlopen.

Toekomst van het hoger beroep

De afwijzing betekent dat Promes de volgende fasen van zijn proces achter de tralies moet afwachten. Het hof benadrukte dat de persoonlijke omstandigheden, hoe nijpend ook, niet doorslaggevend zijn bij zulke zware verdenkingen.

De zaak bevindt zich momenteel nog in de voorbereidende fase; een datum voor de vierde inleidende zitting moet nog worden vastgesteld. Tot die tijd blijft de weg naar het voetbalveld voor Promes definitief gesloten.