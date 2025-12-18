'Spookbanen': waarom bedrijven liegen over niet bestaande functies

Het fenomeen van 'spookbanen' zorgt voor grote frustratie bij werkzoekenden, die tijd verspillen aan vacatures die simpelweg niet bestaan.

Een onzichtbaar probleem op de arbeidsmarkt

Uit onderzoek blijkt dat een schokkend groot deel van de online vacatures niet bedoeld is om direct in te vullen. In het Verenigd Koninkrijk zou dit zelfs om 34% van de advertenties gaan. Hoewel officiële cijfers miljoenen vacatures laten zien, ligt het aantal werkelijke aanstellingen vaak veel lager.

Dit creëert een vertekend beeld van de economie en tast het zelfvertrouwen van sollicitanten aan, die na talloze inspanningen vaak helemaal niets meer horen van werkgevers.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Waarom bedrijven nepvacatures plaatsen

De redenen achter deze 'spookbanen' variëren. Sommige bedrijven plaatsen advertenties enkel om een 'talentpool' op te bouwen voor de toekomst, zonder de intentie om nu iemand aan te nemen. Anderen willen de buitenwereld en investeerders de indruk geven dat het bedrijf hard groeit, terwijl de interne situatie anders is.

In de meest kwalijke gevallen worden vacatures zelfs gebruikt om persoonlijke data van sollicitanten te verzamelen en door te verkopen. Dit zorgt ervoor dat werkzoekenden in een 'zwart gat' solliciteren.

De roep om strengere wetgeving

In Noord-Amerika komt de politiek in beweging. De Canadese provincie Ontario loopt voorop; daar moeten bedrijven vanaf 2025 verplicht aangeven of een vacature actief wordt ingevuld. In de VS pleiten activisten voor The Truth in Job Advertising & Accountability Act, die boetes stelt op misleidende vacatures.

Experts adviseren werkzoekenden om kritisch te zijn: vacatures die al maanden openstaan of telkens opnieuw verschijnen, zijn vaak 'spookbanen'. Netwerken met echte medewerkers blijft de beste manier om te verifiëren of een baan daadwerkelijk bestaat.