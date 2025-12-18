Debat over toename vogelgriep in Nederland: 'Mogelijkheid tot nieuwe pandemie'

Debat over de vogelgriep

De zorgwekkende vogelgriepsituatie sinds het najaar van 2025 werd besproken tijdens het debat. Sinds de eerste uitbraak in maanden in oktober is het aantal besmettingen bij pluimveebedrijven en hobbyhouders snel opgelopen, wat heeft geleid tot een landelijke ophokplicht en grootschalige ruimingen.

Het huidige H5N1-virus verspreidt zich dit seizoen intensiever dan in voorgaande jaren, mede door de najaarstrek van wilde vogels. Hoewel de besmetting van een kitten en een vos wijst op overdracht naar zoogdieren, blijft het risico voor de volksgezondheid volgens het RIVM momenteel nog laag. De Kamer besprak de kwestie vandaag, waarbij de focus lag op vaccinatie-programma's en het afschalen van pluimveehouderijen.

Risico's op een nieuwe pandemie

Indiase wetenschappers van de Ashoka Universiteit hebben met behulp van geavanceerde simulaties onderzocht hoe vogelgriep (H5N1) zich van mens op mens zou kunnen verspreiden. Uit het onderzoek, uitgevoerd in een dorp in een groot pluimveedistrict, blijkt dat de kans om effectief in te grijpen zeer klein is. Volgens de onderzoekers ligt de kritieke grens bij slechts twee tot tien besmettingen; zodra dit aantal wordt overschreden, verspreidt het virus zich waarschijnlijk onbeheersbaar buiten de directe kring van contacten.

Komen er in dat geval nieuwe lockdowns?

Hoewel het ruimen van pluimvee verdere overdracht naar mensen kan voorkomen, zijn isolatie en quarantaine van directe contacten de enige manieren om een uitbraak in de vroege stadia te stoppen.

Zodra er sprake is van tertiaire besmettingen, waarbij het virus zich verspreidt naar contacten van contacten, zijn zware maatregelen zoals lockdowns vaak onvermijdelijk. Ondanks het hoge sterftecijfer van H5N1 (48% tussen 2003-2025) benadrukken experts dat we beter voorbereid zijn dan op Covid-19, dankzij de beschikbaarheid van antivirale middelen en opgeslagen vaccins.