Geen gelebber meer op de set: Huub Stapel ziet de filmwereld veranderen

Een nieuwe etiquette op de set

Volgens Huub Stapel is de sfeer tijdens opnames aanzienlijk veranderd. Waar het voorheen gewoon was om mensen enthousiast te begroeten met knuffels, is de sfeer nu veel terughoudender. Hij wacht tegenwoordig op het initiatief van zijn vrouwelijke collega's voordat hij fysiek contact maakt. Deze verandering in gedrag is een direct gevolg van de grotere bewustwording rondom grensoverschrijdend gedrag, waardoor de spontane fysieke uitingen van vroeger hebben plaatsgemaakt voor een meer afwachtende houding.

Van vrije interactie naar professionele begeleiding

Ook de manier waarop intieme scènes worden gefilmd, is getransformeerd. Stapel herinnert zich dat acteurs vroeger zonder uitgebreid overleg intiem waren voor de camera, waarbij persoonlijke hygiëne de enige echte voorwaarde was. Tegenwoordig is die werkwijze ondenkbaar en wordt er gewerkt met intimiteitscoaches om alles in goede banen te leiden. Hoewel de aanwezigheid van veertig toeschouwers de romantiek er volgens Stapel altijd al wel afhaalde, is de regie op fysieke interactie nu strikter dan ooit.