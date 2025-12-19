Experts duidelijk: Jake Paul tegen Anthony Joshua 'grootste mismatch uit de sportgeschiedenis'

Een gevaarlijk fysiek krachtsverschil

Het gevecht, dat de veelzeggende naam 'Judgement Day' draagt, wordt door experts bestempeld als de grootste mismatch ooit. Waar Paul zijn carrière opbouwde tegen gepensioneerde MMA-vechters, treft hij nu een tweevoudig zwaargewichtkampioen in zijn bloei.

De fysieke verschillen spreken boekdelen: Joshua is aanzienlijk groter en beschikt over een veel grotere reikwijdte. Oud-tegenstanders waarschuwen dat Joshua’s stootkracht simpelweg te verwoestend is voor iemand van Pauls niveau. De vraag is dan ook niet wie er wint, maar of de verloofde van Jutta Leerdam de ring wel veilig kan verlaten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Geen ruimte voor genade

Na de tamme vertoning van Paul tegen Mike Tyson speculeren critici over een mogelijk script, maar Joshua en zijn promotor Eddie Hearn vegen die suggestie resoluut van tafel. Joshua liet tijdens de persconferentie weten dat hij geen enkele intentie heeft om Paul te sparen.

Volgens de Brit is het zijn 'werk' om de tegenstander uit te schakelen, ongeacht de gevolgen. Hearn benadrukte bovendien dat een afgesproken spel illegaal is en de sportieve nalatenschap van Joshua onherstelbaar zou beschadigen.

Spektakel voor ramptoeristen

Ondanks de sportieve ongelijkheid is de commerciële belangstelling enorm. Voor Joshua draait het gevecht om een gigantische geldsom en de kans om het 'fiasco' rondom Pauls bokscarrière definitief te beëindigen. Experts verwachten dat miljoenen kijkers zullen afstemmen op Netflix, gedreven door een vorm van ramptoerisme.

Het publiek komt niet voor een tactisch steekspel, maar hoopt massaal te zien hoe de onuitstaanbare Paul hardhandig tegen het canvas gaat. Het gevecht is daarmee verworden tot een luguber spektakel waar de sportieve logica volledig ontbreekt. Voormalig MMA-vechter Chael Sonnen noemde het gevecht dan ook al 'de grootste mismatch uit de sportgeschiedenis'.