Leon Verdonschot: 'Bij1 is de heel erg onnozele en kwaadaardige pagina uit ons héden'

'Het is bijna knap om in slechts twee zinnen op zoveel niveaus fout te zijn'

Beste Dorien Ballout-Siemons van Bij1,

Vrijwel elk jaar wordt in aanloop naar Dodenherdenking een debat gevoerd over de vraag of herdenken nog nodig is, en zo ja, hoe dan, en wie precies. Misschien wel het beste argument om ieder jaar stil te staan bij de verschrikkingen van de Holocaust is de lichtzinnige manier waarop allerlei groeperingen in de loop van de afgelopen jaren hun eigen – al dan niet ingebeelde – leed vergelijken met de meest ongekende vorm van planmatige vernietiging van mensenlevens op basis van ras, geloof, politieke voorkeur of seksuele identiteit.

Zo hadden we de agro-hooligans van Farmers Defence Force, waarvan voorman Mark van den Oever in 2019 het lot van Nederlandse boeren vergeleek met dat van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Lodewijk Asscher vatte die vergelijking destijds het meest treffend samen: ‘Boeren moeten minder stikstof uitstoten. Joden werden vergast. Het verschil weigeren te zien is narcistisch antisemitisme.’

Tijdens coronatijd maakte het meest extreme deel van de wappies zich met grote regelmaat schuldig aan vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Jodenvervolging. Ze deelden folders uit met de tekst ‘zoek het verschil’ tussen twee lijstjes: een van 1940, een van 2020. Bij veel demonstraties droegen fanatieke wappies Jodensterren, om hun eigen lot als ongevaccineerde uit te drukken. Opper-wap Willem Engel zei op een demonstratie in Rotterdam: ‘De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet meer ver vandaan zitten.’

En nu is de beurt aan jou, raadslid voor Bij1 in Amsterdam. Omdat landelijke maatregelen uitblijven tegen het meest achterlijke voertuig sinds de bierfiets, de fatbike dus, neemt Amsterdam zelf maar alvast maatregelen. Fatbikes zijn, zo blijkt uit alle cijfers, immers veel vaker betrokken bij ongelukken dan échte fietsen, voor mensen die níét te lui zijn om te trappen. Bovendien zijn de slachtoffers vaak heel jong, omdat in Nederland veel ouders weliswaar de naam van hun kind op hun arm hebben getatoeëerd, maar het ook prima vinden dat dat kind zonder helm op een – niet zelden opgevoerd – motorvoertuig rondscheurt.

Dus grijpt de gemeente Amsterdam in, in het algemeen belang, en het belang van die kinderen, om te beginnen op drukke plekken, zoals het Vondelpark, dat inmiddels meer lijkt op een oefencircuit voor Max Verstappen. En wat zei u daarover in de Amsterdamse gemeenteraad? ‘Fatbikes zijn gewoon een eufemisme voor jongeren van kleur. En de gedachte dat er straks een bordje bij het Vondelpark hangt met ‘verboden voor fatbikes’, geeft bij mij associaties met een heel erg duistere pagina uit ons verleden.’

Het is bijna knap om in slechts twee zinnen op zoveel niveaus fout te zijn. De ironie dat het vooroordeel dat het alleen jongeren ‘van kleur’ zijn die op een fatbike zitten, wordt uitgedragen door een zelfverklaard antiracistische partij. De krankzinnige verwarring van een bevolkingsgroep met een vervoersmiddel: het Vondelpark is dadelijk niet verboden voor bepaalde ménsen, maar voor bepaalde vóértuigen. En daarbovenop de volstrekt smakeloze vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, en daarmee het veronachtzamen van het enorme Joodse leed. Het maakt van Bij1 de heel erg onnozele en kwaadaardige pagina uit ons héden.