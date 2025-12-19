Dag van de onthulling: Epstein-files zouden vandaag openbaar moeten worden

De impact van de Transparency Act

De vrijgave is het directe gevolg van de Epstein Files Transparency Act, die op 19 november 2025 door president Trump werd ondertekend. Deze wet gaf het ministerie van Justitie exact dertig dagen de tijd om alle relevante informatie over Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell te ontsluiten.

Het gaat potentieel om honderdduizenden pagina’s aan onderzoeksgegevens, getuigenverklaringen en namen van prominente contactpersonen. Hoewel er de afgelopen jaren al veel informatie is uitgelekt via rechtszaken, hoopt het publiek nu op een compleet beeld van het netwerk rond de overleden zedendelinquent.

Werkdruk en zwarte lak

Achter de schermen bij het ministerie heerst grote chaos. Volgens bronnen binnen de overheid moeten ambtenaren gemiddeld duizend pagina's per persoon per dag verwerken. Minister van Justitie Pam Bondi heeft de bevoegdheid om bepaalde details te anonimiseren, bijvoorbeeld om de privacy van slachtoffers te beschermen of lopende onderzoeken niet in gevaar te brengen.

De enorme tijdsdruk zorgt echter voor vrees voor onzorgvuldigheden. Critici waarschuwen dat te veel 'zwartgelakte' tekst zal leiden tot nieuwe beschuldigingen van een doofpotoperatie, terwijl foutieve publicaties de nationale veiligheid kunnen schaden.

Politiek steekspel rond de archieven

Terwijl de officiële publicatie wordt afgewacht, gebruiken de Democraten hun eigen archieven om de druk op te voeren. Via een commissie hebben zij beelden uit het archief van Epstein in handen gekregen. Zij brachten recentelijk al series foto's naar buiten waarop Epstein te zien is met diverse beroemdheden en politici, waaronder Trump zelf. De president deed deze beelden af als onbeduidend, maar de politieke spanning is om te snijden.

Mocht het ministerie de deadline van vandaag missen of met een zeer beperkt dossier komen, dan is een politieke storm in Washington onvermijdelijk. Beide partijen eisen opheldering over de voortgang van dit explosieve dossier.