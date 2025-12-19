Feestdagen vieren met een High Class Escort

Wij spraken oprichter Esmee en een paar van haar dames over hoe de feestdagen eruitzien in de wereld van de high-class escorts . En geloof ons: je wil bij deze diners aan tafel zitten.

De decembermaand: voor de één een feest van gezelligheid en familie, voor de ander een bron van stress, verplichte diners en een overdaad aan gourmetgeuren. Maar bij High Class Escort Service Eslabelle ziet december er net even anders uit. Minder verplichtingen, meer verlangen. Minder gourmetpannetjes, meer kristallen glazen. Meer aandacht en af en toe… een tikkeltje ondeugender dan je kerstdiner met je schoonouders.

“Het is hollen en stilstaan”

“De decembermaand is voor ons altijd intens,” begint Esmee. “Het lijkt alsof iedereen óf volledig vastzit in familierituelen, óf juist verlangt naar ontsnapping. Onze klanten willen iets wat hen even uit hun hoofd haalt. Geen verplicht kerstdiner, maar een vrouw die alleen naar hém kijkt. Die luistert, verleidt, en een avond creëert die voelt als een droom."

Soms is dat een etentje, soms een geheime trip, soms een luxueus privéfeest met alles erop en eraan. En soms, zegt Esmee met een glimlach, draait het gewoon om gezelschap. “Er zijn klanten die alleen maar iemand zoeken om hun eenzaamheid op afstand te houden. Zelfs als dat betekent: samen knus aan een kerstdiner zitten met bijpassende wijn.”

Kerst in een wijnkelder: een herinnering om nooit te vergeten

Voordat Esmee Eslabelle oprichtte, werkte ze zelf jarenlang als high-class escort . Eén avond blijft voor altijd in haar geheugen gegrift: een kerstavond op een geheime locatie ergens in Nederland. Alles was last minute. Geen planning, geen verwachtingen.

“Er stonden vijf heren in maatpak en vijf dames, onder wie ik, in zwarte, vloeiende jurken. De kelder was alleen verlicht met kaarsen. Er was een privé chef, open haard, zacht klinkende jazz op de achtergrond. Het eten was verrukkelijk, maar het was de sfeer die het onvergetelijk maakte."

Langzaam vervaagden grenzen. Knieën raakten elkaar onder tafel, blikken bleven nét iets te lang hangen. Toen de chef vertrok, bleef alleen het zachte gelach, het getik van glazen en een gevoel van spanning achter. “Er gebeurde dingen,” zegt Esmee met een knipoog, “die je niet op je kerstkaart schrijft, maar die je wel nooit meer vergeet. Het voelde magisch. Intiem. Alsof de wereld even stopte.”

Sinterklaas vieren in Londen

Sita, een van de vaste dames van Eslabelle, reist begin december af naar Londen met een klant met wie ze al jaren een bijzondere klik heeft. “Vorig jaar gingen we naar Parijs, dit jaar logeren we in The Ritz, vlak voor de kerstdrukte begint.”

Ze vertelt over avondwandelingen door een feestelijk verlicht Hyde Park, fluwelen jurken, en champagne in de suite. “Soms zitten we gewoon uren te praten op het bed. Hij over zijn bedrijf, ik over mijn dromen. Het is alsof je stiekem in iemands leven mag stappen, voor even.”

Prijskaartje? “Zo’n weekend kost rond de tienduizend euro. Maar voor hem draait het niet om de prijs. Hij zegt altijd: ‘Een dating-app is goedkoper, maar dan ervaar je niet zo’n geweldige date als dat ik met jou heb.’”

Een eerste kerst samen

Voor Julia staat er een bijzondere kerstavond op de planning. Ze kent haar klant nog niet persoonlijk, maar het contact voelt nu al warm. “Hij stuurde me een prachtig bericht. Zijn vrouw is vorig jaar overleden, en hij wil ook dit jaar niet alleen zijn tijdens kerst. We gaan samen uit eten, in een chic restaurant met een achtgangenmenu."

Voor Julia draait een goede date om verbinding. “Dat iemand jou kiest voor zo’n persoonlijk moment, geeft het meteen diepgang. Dit wordt geen avond van snelle blikken en champagne alleen. Dit wordt een avond van écht samenzijn. En dat maakt het juist zo mooi.”

Oud & Nieuw met uitzicht en Louboutin-hakken

Jolie telt al af naar Oud & Nieuw. Haar Amerikaanse klant wil het jaar uitbundig afsluiten en neemt haar mee naar Antwerpen, waar een luxe penthouse met uitzicht op het vuurwerk al is geboekt. “Ik kreeg van hem Louboutins voor de gelegenheid. Die ga ik natuurlijk dragen. Het wordt écht een avond uit een film.”

Hij heeft een tafeltje geboekt bij een van de beste restaurants in de stad en gaan daarna naar een besloten feest. “De voorpret is nu al begonnen,” vertelt Jolie. “Nieuwe lingerie, mijn jurk ligt klaar… en die hakken? Die ga ik niet de hele nacht aanhouden, maar ik begin ermee,” knipoogt ze.

Privéfeestjes zijn erg in trek in de decembermaand!

Privéfeestjes zijn in december extra gewild. Vooral rond de feestdagen krijgt Esmee aanvragen voor exclusieve avonden met vriendengroepen of zakenpartners. Denk: een geheime locatie ergens in Nederland, genoeg glazen champagne, een vleugje mysterie en precies de juiste sfeer. In december hebben we meer van dit soort leuke aanvragen. De dames van Eslabelle arriveren altijd wat eerder, zodat ze zich kunnen inleven in wie er komen, wat de wensen zijn en hoe ze de avond onvergetelijk kunnen maken. “Dat zijn van die nachten waarop alles klopt, de muziek, de blikken, de spanning in de lucht. Alsof je even in een film beland bent.”

Een kerst zonder ruis

“Uiteindelijk draait het niet om glitterjurken of vijfgangenmenu’s,” zegt Esmee. “Het gaat om aandacht. Om even uit je hoofd en in het moment zijn. Dáár zijn wij goed in.” Geen gedoe, geen verplichtingen, gewoon iemand naast je met wie alles vanzelf voelt. Dat is wat de feestdagen bij Eslabelle anders maakt. Geen façade, maar verbinding. En precies daarom zeggen veel klanten elk jaar opnieuw: dit was de beste beslissing van december.

Eslabelle wenst iedereen een hele fijne kerst en een bruisend nieuw jaar vol avonturen en verlangens die uit mogen komen!