Waarom steeds meer mannen investeren in een goede gezichtscrème

De moderne man gaat een stuk bewuster met zijn huid om dan vroeger. Voorheen werd huidverzorging vooral als iets voor vrouwen gezien. Maar ook steeds meer mannen beseffen dat het voor een frisse uitstraling en een goed gevoel zorgt. Iedere dag weer zijn er namelijk veel factoren die invloed kunnen hebben op de conditie en uitstraling van de huid.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Denk bijvoorbeeld aan stress, slaaptekort, weersomstandigheden en scheren. Om die reden kan het verstandig zijn om verzorgingsproducten te gebruiken, zodat je huid in goede conditie blijft. Gezichtscrèmes voor mannen zijn dus niet per se een luxe, maar ook een investering in jezelf die eigenlijk bijna onmisbaar is.

Waarom ook juist de huid van een man extra aandacht nodig heeft

Veel mensen denken dat de huid van een man van nature minder gevoelig is en daarom ook minder zorg nodig heeft. Toch laat de praktijk zien dat dit niet altijd het geval is. De huid van een man bevat over het algemeen meer talgklieren. Daardoor kan de huid sneller glanzen, maar dat hoeft niet te betekenen dat de huid altijd goed gehydrateerd is.

Door het scheren raakt de gezichtshuid bovendien licht beschadigd. Ook dit kan voor droogte, roodheid en een trekkerig gevoel zorgen. Met een hydraterende crème help je de huid om zich te herstellen. Daardoor neemt irritatie af en komt de huid er rustiger uit te zien.

Wat doe je als je een baard draagt?

Als je een baard hebt, is het lastiger om de huid eronder in te smeren met een gezichtscrème. Bovendien vallen droge plekjes en oneffenheden vaak minder goed op. Indien je een baard draagt, kan het daarom een goed idee zijn om een baardolie te gebruiken. Hiermee houd je de haren soepel en bereik je de huid eronder makkelijker. Toch maakt een baardolie een gezichtscrème meestal niet helemaal overbodig. De beste optie is meestal om voor een combinatie van de twee te gaan.

Is hydrateren ook nodig als je een vette huid hebt?

Onder mannen met een vette huid bestaat vaak het misverstand dat een gezichtscrème het probleem nog erger kan maken. In de meeste gevallen klopt dat niet. Zelfs als je huid wat vet is, kan deze te weinig vocht bevatten. Daar reageert je huid juist op door nog meer talg aan te maken. Goede hydratatie kan dus helpen om te voorkomen dat de huid gaat overcompenseren.

In het geval van een vette huid kan het wel interessant zijn om voor een product met een lichtere textuur te kiezen. In plaats van een volle crème kun je in dit geval bijvoorbeeld voor een gel gaan. Terwijl een vollere crème juist weer erg goed werkt als je een droge huid hebt. Bij het kiezen van verzorgingsproducten is het dus verstandig om goed naar de conditie van je huid te kijken.