Chirurgen slaan alarm: gemiddelde leeftijd vuurwerkslachtoffers daalt fors

De feestdagen naderen, maar artsen waarschuwen via de NOS nu al voor een zorgwekkende stijging in het aantal ernstige vuurwerkverwondingen bij kinderen

De schokkende daling van de leeftijd

Hoewel het totale aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland een lichte daling vertoont, zien chirurgen een zeer verontrustende trend onder jongeren. Waar de gemiddelde patiënt voor een amputatie vijf jaar geleden nog rond de twintig jaar oud was, is die leeftijd dit jaar gekelderd naar slechts dertien jaar. In korte tijd zijn al tien kinderen een hand of vingers kwijtgeraakt, wat een verdubbeling is ten opzichte van vorig jaar. Deze jonge slachtoffers overzien de enorme risico's niet van de explosieven die zij afsteken.

De vernietigende kracht van illegaal vuurwerk

Het letsel dat chirurgen tegenwoordig zien, is vele malen ernstiger dan voorheen. Dat komt doordat illegaal vuurwerk, zoals de Cobra 6, qua kracht vergelijkbaar is met een handgranaat. In tachtig procent van de ongevallen met dit type vuurwerk is een amputatie onvermijdelijk.

Het gaat bovendien niet meer alleen om vingers; steeds vaker wordt een volledige hand volledig weggevaagd, inclusief alle spieren, botten en zenuwen. Daarnaast veroorzaakt de enorme druk van de klap vaak nevenschade, zoals gehoorschade, oogletsel of zelfs een klaplong.

Onwetendheid en preventie

Het gevaar wordt vaak onderschat door de omgeving van het kind. Vaak krijgen minderjarigen het vuurwerk via oudere broers of buren, die zelf ook de explosieve kracht niet goed inschatten. Wat begint als een spannend statussymbool, eindigt regelmatig in levenslang trauma en spijt.

Om deze destructieve trend te keren, zijn chirurgenverenigingen een campagne gestart met influencers en symbolische acties, zoals een trui met slechts één mouw. Hiermee hopen zij jongeren en ouders bewust te maken van de verwoestende gevolgen van illegaal vuurwerk voordat er nog meer slachtoffers vallen.