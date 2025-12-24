Zwarte kerstkaart als bittere kerstgroet: in dit land confronteert de politie gevaarlijke bestuurders tijdens kerst

Een duistere traditie

In Estland is het inmiddels een vijftien jaar oude traditie: de 'zwarte kerstkaart'. Terwijl de meeste mensen elkaar warme wensen sturen, kiest de Estse politie (PPA) voor een grimmige boodschap. De kaarten zijn bedoeld voor de meest hardnekkige verkeersovertreders van het land.

Met een afbeelding van kapotte autolichten in het maanlicht na een ongeval, is de boodschap onmiskenbaar: jouw rijgedrag kan dodelijke gevolgen hebben. Het doel is niet om te pesten, maar om bestuurders te laten reflecteren op hun gedrag voordat het echt misgaat.

Wie krijgt de zwarte kaart?

Niet elke kleine snelheidsovertreding levert je deze post op. De lijst van 880 ontvangers bestaat uit personen die het afgelopen jaar minstens vier serieuze verkeersovertredingen hebben begaan. De statistieken achter deze groep zijn schokkend: gezamenlijk waren zij verantwoordelijk voor 4.603 overtredingen en 81 ongevallen.

Opvallend is dat de groep bijna volledig uit mannen bestaat (slechts 33 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Zorgwekkend is ook de aanwezigheid van minderjarigen op de lijst, van wie sommigen nog niet eens de legale rijleeftijd hebben bereikt.

Effectiviteit van de aanpak

De politie hoopt met deze directe benadering een gedragsverandering teweeg te brengen die met boetes alleen niet lukt. Hoewel 28 personen voor het derde jaar op rij op de lijst staan, ziet de politie de kaart als een cruciaal moment van bezinning.

In een periode die in het teken staat van samenzijn en veiligheid, herinnert de kaart de ontvangers eraan dat hun roekeloosheid niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengt. Het is een sobere oproep om het nieuwe jaar veiliger te beginnen.