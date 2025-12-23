Piloot rapporteert UFO: mysterieuze zilveren cilinder verbijstert luchtverkeersleiding

Een piloot van een privévliegtuig in de Verenigde Staten deed een bizarre ontdekking boven Rhode Island en meldde een mysterieus, stilstaand object.

Mysterieuze waarneming op grote hoogte

Tijdens een vlucht op 3.500 voet (ongeveer 1.067 meter) hoogte boven Rhode Island, merkte de piloot van een Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II een ongewoon verschijnsel op. Vlakbij de rechtervleugel van zijn vliegtuig zweefde een 'kleine zilveren cilinder'. De piloot rapporteerde via de radio aan de luchtverkeersleiding dat het object leek stil te staan in de lucht.

Hij beschreef het als een verbazingwekkend gezicht en benadrukte dat er niets aan het object bevestigd leek te zijn, wat een ballon of vergelijkbaar voorwerp onwaarschijnlijk maakte. Het object vloog even naast het toestel voordat het uit het zicht verdween, wat de piloot met veel vragen achterliet.

Reacties vanuit de controletoren

De luchtverkeersleiding op Rhode Island T.F. Green International Airport reageerde verrast op de melding. Ze bevestigden dat er geen andere meldingen waren van objecten in het gebied en konden de waarneming niet direct verklaren. De sfeer op de radio was een mix van ongeloof en spanning.

Een medewerker noemde het voorval 'griezelig', terwijl een ander de piloot lachend 'succes met de aliens' wenste. De mysterieuze gebeurtenis trok ook de aandacht van andere piloten op dezelfde frequentie; een van hen gaf aan de melding serieus te nemen door te zeggen: 'Ik wil hem geloven.' Dit toont aan hoe een dergelijke onverwachte UFO-waarneming direct voor beroering zorgt onder luchtvaartprofessionals.

Officiële procedures en mogelijke verklaringen

De Federal Aviation Administration (FAA) heeft een vast protocol voor dit soort meldingen, die zij classificeren als Unidentified Aerial Phenomena (UAP). Wanneer een piloot een UAP-waarneming doorgeeft, wordt dit officieel gedocumenteerd. Als er ondersteunend bewijs is, zoals radargegevens die de melding bevestigen, wordt de informatie gedeeld met de UAP Task Force van de Amerikaanse overheid voor verder onderzoek.

Meerdere overheidsinstanties werken samen om deze fenomenen te bestuderen. Hoewel de aard van dit specifieke object onbekend blijft, wordt soms gespeculeerd dat weerballonnen, die cilindervormige ladingen kunnen dragen, een mogelijke verklaring kunnen zijn voor dergelijke waarnemingen op grote hoogte.