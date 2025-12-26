Bop House: van TikTok naar P*rno in twee klikjes

In het Bop House worden TikTok-meisjes miljonair door te doen alsof ze zestien zijn. Sophie Rain, ‘de maagd van OnlyFans’, heeft hier haar eigen sekseconomie opgetuigd. Achter elke dansvideo en schattige pyjama schuilt een wereld van manipulatie, digitale pooiers en grenzeloze verleiding. ‘Tienermeisjes zien OnlyFans steeds vaker als een snelle manier om schathemeltjerijk te worden.’

Exact drie jaar geleden werkte Sophie Rain, een 21-jarige internetsensatie met ruim acht miljoen Instagram-volgers, nog voor het minimumloon in de bediening van een koffiezaak in haar woonplaats Tampa, Florida. ‘Ik moest mijn gezin onderhouden. Dat was mijn enige doel in het leven. We hadden thuis geen geld, we leefden van voedselbonnen,’ schetst de Amerikaanse in een recent interview.

Sophie Rain lanceerde eind vorig jaar het Bop House.

Toen ze ineens werd ontslagen, moest Rain snel handelen. Een recent filmpje van haar rondingen in een krap Spiderman-pakje deden het goed op sociale media, dus besloot Rain alles op alles te zetten om een internetberoemdheid te worden. Ze maakte een OnlyFans-profiel aan en publiceerde aan de lopende band pikante foto’s en filmpjes, maar nooit volledig naakt of met andere mannen of vrouwen. ‘Ik heb een heel hechte band met mijn kerk en ik hou van God,’ verklaart ze die keuze.

Sophie Rain.

Rain groeide al snel uit tot ‘de maagd van OnlyFans’: een jong, onschuldig meisje, dat nét niet alles van haar tienerlijf laat zien en haar betalende klanten juist daarmee helemaal gek maakt. Kinderlijke onschuld als verdienmodel op ’s werelds grootste pornoplatform. En óf die formule slaagt. In november 2024, na exact een jaar op OnlyFans, deelde Rain trots een screenshot van haar inkomsten tot zover: 43,5 miljoen dollar. Meer dan steracteurs als Pedro Pascal (12 miljoen) of sporticonen als Lionel Messi (23 miljoen) en Kylian Mbappé (35 miljoen) in hetzelfde jaar verdienden.

Stormachtig succes

Sophie Rain, wiens echte naam vermoedelijk Izabella Blair is, en wiens echte leeftijd 24 jaar zou zijn, drie jaar ouder dan haar sociale media doen geloven, over haar stormachtige succes: ‘Mijn vader begon te huilen toen hij besefte wat ik had gedaan. Hij gaf me de allergrootste knuffel ooit en bleef me maar bedanken. Het voelt zo fijn om mijn ouders, broers en zussen te kunnen helpen.’ Over haar relatie met God: ‘Ik heb een hechte band met mijn kerk en ik denk dat God blij is dat ik zo succesvol ben.’

Na exact een jaar op OnlyFans deelde Sophie Rain haar inkomsten tot zover: 43,5 miljoen dollar. Lionel Messi verdiende in dezelfde tijd 23 miljoen

Ook na die flitsende start deed Sophie Rain wat de meeste internetsensaties niet lukt: een internetsensatie blíjven. Ruim acht miljoen mensen volgen haar dagelijks op Instagram, haar TikTok-filmpjes kregen al 515 miljoen likes – meer dan Taylor Swift, Donald Trump en Beyoncé bij elkaar – en bedrijven staan in de rij voor lucratieve deals. Lees: het verfilmen van Rains ontmaagding. Pornobedrijf CamSoda bood haar recent 250.000 dollar voor een exclusieve ‘virginal show’: geen echte seks, maar een ‘performance rond haar maagd-imago’. In een publiek statement vleiden ze haar: ‘Jouw verhaal, van voedselbonnen naar 43 miljoen dollar, is ronduit iconisch. Wie wil er niet zien wat de meest winstgevende maagd in het spel te zeggen heeft?’ Rain wijst ze allemaal van de hand. ‘Mijn grootste aantrekkingskracht is dat ik écht nog maagd ben. Ik houd vast aan mijn waarden. Je moet een moraal hebben, anders raak je verdwaald in deze industrie.’

Met haar eigen merk en strategie – het onschuldige, kleine meisje dat schatrijk wordt van mannen die blijven hopen op meer – bouwde Rain haar persoonlijke vermogen al op tot ruim 80 miljoen dollar. ‘Almost more than LeBron James,’ grijnsde ze afgelopen zomer met gepaste trots.

Een groot deel van haar succes dankt zij aan het ‘Bop House’, een zelfbedacht initiatief dat zij eind vorig jaar lanceerde. Het idee: als OnlyFans-fenomeen kan je nog véél meer geld verdienen met andere OnlyFans-modellen onder één dak. Rain woont sindsdien samen met collega-oprichtster Aishah Sofey (22) en zeven andere, jonge OnlyFans-vrouwen in het Bop House, een luxueuze villa waar de vrouwen elkaar constant filmen en fotograferen. De letters staan voor Baddie On Point, een vrouw die al veel sekspartners afwerkte. In de praktijk is het Bop House een contenthuis, ofwel een influencers-commune waar jonge makers samen video’s opnemen, elkaar versterken in bereik en de kosten en baten delen. ‘Een Gen Z-variant op de Playboy Mansion,’ schreef NRC recent. Doorgaans een vrij onschuldig fenomeen, maar met de pornovariant ligt dat net anders.

De inwoners van het Bop House – vrouwen als Ava Reyes (19), Summer Iris (19) en Camilla Araújo (22) – zijn stuk voor stuk jong, ambitieus en succesvol op sociale media. Vanuit hun gezamenlijke woning produceert dit achttal een doorlopende stroom content voor hun TikTok-, Instagram-, Snapchat- en YouTube-kanalen. Sociale media waarop de vrouwen een gezamenlijk bereik van tientallen miljoen volgers genieten. De korte filmpjes en foto’s zijn ogenschijnlijk onschuldig: van gezamenlijke dansjes in strakke pyjama’s tot flauwe pranks en gestileerde fotoshoots aan het zwembad. Het doel van die filmpjes is steeds hetzelfde: de aandacht grijpen van miljoenen kijkers, om ze vervolgens een paar klikken verder te verleiden tot een OnlyFans-abonnement.

En die strategie werkt. Al kort na de lancering van het Bop House deelde oprichtster Sophie Rain een triomfantelijk filmpje met de exacte verdiensten van haar huisgenootjes in de eerste maand: 6 miljoen dollar voor Rain, 2,5 miljoen voor Aishah Sofey, een miljoentje voor Alina Rose, 600.000 voor Julia Filippo. De 19-jarige Joy Mei was met haar 100.000 dollar in die maand de laagvlieger, maar alsnog tevreden. Het zijn geldbedragen die de meeste mensen niet in tien jaar – of in een heel leven – verdienen. En dat beseffen jonge, vaak minderjarige meisjes die deze filmpjes op hun TikTok langs zien flitsen ook. In de commentaren onder die filmpjes solliciteren deze meisjes openlijk en in groten getale naar een plekje in het Bop House. Want ja, schathemeltjerijk worden door in een villa TikToks op te nemen; het kan slechter.

Hitsige tienermeiden

Net als ‘maagd’ Sophie Rain zetten ook de andere Bop House-influencers hun jeugdigheid en kinderlijke onschuld in als lokmiddel voor hun erotische kanalen. Zij kleden zich in pyjama’s met tekenfilmprints, tonen hun beugels, dragen teddybeertjes in hun vlechtjes en zetten overdreven schattige stemmetjes op. Ze filmen zichzelf vanuit hoeken die hen kleiner en jeugdiger doen lijken. Het Bop House verkoopt, zoals New York Magazine het omschrijft, een fantasie van hitsige tienermeiden op een logeerpartijtje.

Dat die strategie even succesvol als dubieus is, beseffen de jonge contentmakers maar al te goed. In een filmpje richt bewoonster Camilla Araújo zich tot haar volgers: ‘Sinds Julia (Filippo, red.) bij ons in het Bop House zit, haalde zij in één week 54.000 dollar binnen. Jullie zijn zieke fucks, want dit meisje lijkt twaalf!’

Enkele inwoners van het Bop House.

In februari van dit jaar bereikte deze focus op kinderachtige seksualiteit een nieuw dieptepunt, toen de 17-jarige influencer Piper Rockelle opeens opdook in Bop House-filmpjes. Zij is een Amerikaanse ‘kidfluencer’, die jarenlang zou zijn uitgebuit door haar eigen moeder die pikante foto’s van haar dochter online publiceerde en daarmee bakken met geld verdiende. Foto’s die tegen kinderporno aan schuurde.

Dat uitgerekend deze, toen nog steeds minderjarige Piper lachend stond te dansen met OnlyFans-modellen zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen bij activisten, psychologen en journalisten. Het Bop House haastte zich om de imagoschade te beperken: ‘Piper Rockelle wordt geen lid, het was maar een leuke collab.’ Rockelle zelf vond alle ophef ook maar overdreven: ‘How many times are they gonna cry about me being in the Bop House?’

Alle filmpjes met de minderjarige influencer zijn inmiddels gedeletet van het officiële account, al lieten Sophie Rain en Piper hun gezamenlijke posts wel staan. Want zij weten: seks verkoopt, maar seks gecombineerd met jeugdigheid verkoopt nog veel beter. Die gedachte illustreert volgens data-analist Michelle Rasch en OSINT-onderzoeker Chris de Meijer een breder – en zorgwekkend – fenomeen. Namelijk hoe wij – en onze kinderen – in toenemende mate worden blootgesteld aan content op sociale media die strikt genomen niet verwijderd kan worden, maar onderhuids hyperseksueel is.

‘Seksualisering van kinderen scoort, het is simpelweg vraag en aanbod,’ legt Rasch uit aan Nieuwe Revu. Samen met De Meijer deed zij uitgebreid onderzoek naar de opkomst van online seksplatforms als OnlyFans en fenomenen als Bop House, specifiek naar de ‘e-pimps’ en de mensenhandel die daarachter schuilgaan. Beiden zien hoe de grenzen vervagen tussen ordinair internetvermaak en porno.

Rasch: ‘We zien een toenemende overlap tussen sociale media en sekswerk. Op TikTok worden trendy dansjes en geluidjes gebruikt om zoveel mogelijk volgers te krijgen. Heel veel OnlyFans-creators hebben op TikTok een tweede persoonlijkheid: ze doen zich voor als yoga- of reisvlogger, trekken daarmee een breed publiek dat niet alleen in hun blootfoto’s geïnteresseerd is en sluizen zo genoeg mensen door naar hun OnlyFans. Daarin schuilt gelijk de kracht van OnlyFans: de pseudo-relatie die fans onderhouden met modellen. De zogeheten ‘girlfriend experience’. Dit is waarom vooral mannen betalen voor iets wat ze op andere websites gratis kunnen vinden.’

Camilla Araújo.

Met andere woorden: het porno-element wordt slim verpakt in een suikerlaagje van mainstream content. Jongeren scrollen een onschuldige feed door en belanden ongemerkt bij een account dat eigenlijk bedoeld is om volgers richting een paywall voor naaktbeelden te lokken. Een versmelting waardoor het lijkt alsof ‘iedereen aan de OnlyFans zit tegenwoordig’, aldus Rasch.

De afgelopen jaren berichtten media gretig over ronkende succesverhalen (‘Kassameisje verdient nu 50.000 euro per maand op OnlyFans!’) die bij jongeren de indruk wekken dat het dé weg is naar snel geld verdienen. De Meijer: ‘Dat beeld is rooskleurig: je bent superzelfstandig, verdient heel veel en hoeft nauwelijks te werken. Die drie dingen kloppen niet.’

Om op OnlyFans rijk te worden, moet je namelijk óf al bekend zijn, óf je uit de naad werken om op te vallen en meestal allebei. Bovendien is de markt intussen meer dan verzadigd. ‘OnlyFans is maar voor heel weinig mensen een manier om echt geld te verdienen,’ concludeert Rasch. Toch zien pubers online hoofdzakelijk de uitzonderingen als Sophie Rain die het wél maken. ‘Daardoor ontstaat een gevaarlijke normalisering: tienermeisjes gaan OnlyFans zien als een makkelijke carrière-optie en jongens leren om jonge vrouwen enkel als lustobject en verdienmodel te beschouwen.’

‘Ongelooflijk schadelijk’

De invloed van Rain, het Bop House en soortgelijke taferelen sijpelt de schoolpoorten binnen. De Australische antipornografie-activiste Melinda Tankard Reist interviewde recent middelbare scholieren over de Bop House-hype en hoorde daar dat meiden de druk voelen om hetzelfde ‘sexy baby’-uiterlijk aan te nemen. Jeugdpsycholoog Emma Carlisle noemt dergelijke content ‘enorm schadelijk’, vooral voor pubers. ‘Het creëert onrealistische schoonheidsidealen en koppelt je eigenwaarde aan seksualisering, wat ongelooflijk schadelijk is in de vormende jaren.’

Jongens krijgen intussen verwrongen verwachtingen mee over seks en intimiteit. Als ze doorklikken van TikTok naar OnlyFans denken sommigen oprecht dat ze een vriendinnetje kopen, ofwel de ‘girlfriend experience’ die Bop House zo slim in de markt zet. In de realiteit praten die jongens vaak met een betaalde chatter, of een manager, in plaats van het model zelf. Fans investeren in een illusie, waarbij grensoverschrijdend gedrag constant op de loer ligt.

Zo heeft het Bop House ook al ervaren hoe dun de scheidslijn is tussen een aanbiddende fan en een enge stalker. In februari trof Rain een 22-jarige man in haar kamer. Hij riep dat hij haar verloofde was en dat ze moesten trouwen. De man, die 50.000 euro aan schadevergoeding moest betalen en een contactverbod kreeg opgelegd, bleek een stalker die Rain al maandenlang in de gaten hield en berichten verstuurde.

Achter elke – op het oog – onschuldige foto zit een duister laagje.

Achter de schermen van deze lucratieve business heeft zich nog een fenomeen ontwikkeld: de opkomst van de ‘e-pimp’. Deze digitale pooiers – meestal mannelijk – ronselen via een chat en sociale media jonge vrouwen, om hen vervolgens te begeleiden op platforms als OnlyFans. Uiteraard in ruil voor een flinke hap uit de opbrengst. Sommigen profileren zich daarbij openlijk als e-pimp op TikTok of fora, trots dat ze zijn op hun online-harem.

‘Het woord pimp klinkt blijkbaar stoer. Het trekt met name jonge mannen aan,’ zegt Rasch hierover. De term verhult dat het in feite om pooierschap gaat. ‘In het Nederlands klinkt pooier direct als een uitbuiter, en dat zijn sommigen ook. Maar ze zijn er in gradaties: van redelijk zakelijke marketinghulpjes tot regelrechte mensenhandelaren à la Andrew Tate.’

Die laatstgenoemde geldt als het schoolvoorbeeld van een mensenhandelaar. De oud-kickbokser en influencer runde een webcam-imperium met tientallen vrouwen en schepte er publiekelijk over op hoe hij hun inkomsten afroomde. Zijn roem heeft een nieuwe lichting jonge mannen geïnspireerd. ‘Je ziet vaak dat het mannen van 18 tot 30 jaar zijn, dezelfde types die eerder massaal in crypto of dropshipping doken, die nu denken: hoe kan ik makkelijk veel geld verdienen en status krijgen? Dan komen ze hierop uit,’ verklaart De Meijer.

Achter de schermen van deze lucratieve business heeft zich nog een fenomeen ontwikkeld: de opkomst van de e-pimp: de digitale pooiers

In online groepschats wisselen deze aspirant-pooiers tips uit. Aanvankelijk lijkt zo’n samenwerking met een model soms onschuldig: de e-pimp biedt hulp bij marketing, het schrijven van posts en het binnenhalen van volgers. Maar Rasch en De Meijer zien maar al te vaak hoe dat escaleert. ‘In die chatgroepen werden ook platforms gedeeld waar modellen onderling verhandeld werden.

E-pimps boden daar elkaars girls te koop aan, inclusief prijskaartje en voorwaarden. Zonder dat de modellen daar iets over te zeggen hebben of hiervan op de hoogte zijn. Er werd gesproken over het wachtwoord van modellen veranderen of hun echte adres of telefoonnummer online zetten als ze niet zouden luisteren. Pure chantage dus.’

Achter de glamour van Instagram schuilt dus mensenhandelpraktijk, compleet met dreigementen en psychologische druk. Hoe dat precies werkt? Rash: ‘E-pimps doen vaak valse beloftes over hoeveel geld modellen kunnen verdienen met hun hulp. Ze doen zich professioneler en succesvoller voor dan ze zijn. Vooral voor jonge modellen of modellen uit lagelonenlanden kan dit verleidelijk klinken. Zij trekken de e-pimps dan ook in twijfel wanneer zij hen vragen om een kopie van hun paspoort aan te leveren voor een contract of wanneer de e-pimp uitlegt dat het beter is dat hij het geld direct op zijn rekening ontvangt en daaruit het model uitbetaalt.

Hierdoor ontstaat een scheve verhouding waarin de e-pimp modellen kan chanteren. “Als jij niet doet wat ik wil, gooi ik je gegevens online, weten al je kennissen het,” is de dreiging die boven het hoofd hangt. Of: “Ik haal de geografische blokkering eraf, dan kan je familie in Hongarije je naaktfoto’s zien.” Die methode is vooral gevaarlijk voor modellen die bang zijn dat hun omgeving erachter komt, zoals modellen die nog niet uit de kast zijn. De relatie begint dus vaak heel professioneel, maar als een model weigert iets te doen of wil stoppen, dan komt de druk.’

Soms nemen e-pooiers zelfs de accounts volledig over: ze veranderen het wachtwoord van het OnlyFans-profiel zodat het model zelf geen toegang meer heeft. Vanaf dat moment controleert de e-pimp alle inkomsten en communicatie. Vaak merken betalende fans er niets van – ze blijven appjes ontvangen van hun favoriete model, niet beseffend dat ze eigenlijk met een ingehuurde chatter of de pimp zelf aan het praten zijn.

Jonge meisjes nemen verleidelijke poses aan.

‘Niet alle e-pimps opereren zo extreem,’ benadrukt De Meijer. ‘Maar doordat de rol van e-pimp niet gereguleerd is, kunnen de foute figuren relatief makkelijk hun gang gaan. Een groot deel van wat e-pimps doen is volkomen legaal, en een ander deel zit in het grijze gebied. Slechts een klein deel is echt strafbaar. Dat maakt aanpakken lastig. Bovendien is het fenomeen grensoverschrijdend: een Nederlandse vrouw kan een Britse e-pimp inhuren, die zich intussen in Thailand vestigt. Het internet trekt zich helaas niks aan van onze landsgrenzen. Er zijn dan ook genoeg e-pimps die bewust naar landen zijn verhuisd waar ze de wetten makkelijker omzeilen.’

De opmars van online-sekswerk roept logischerwijs de vraag op: moet de politiek ingrijpen of is het een vrijemarktcircus waar we maar aan moeten wennen? Tot dusver loopt wet- en regelgeving steevast achter de feiten aan. Platforms als OnlyFans waren jarenlang een soort Wilde Westen; pas sinds 2021 werden er stappen gezet. Zo is er inmiddels verplichte leeftijdsverificatie – een zegen, want er doken gevallen op van kinderen van 11 jaar oud die op OnlyFans actief waren. Ook werkt men aan betere identiteitscontrole om te voorkomen dat iemand anders jouw beelden verkoopt of deepfakes uploadt.

Schaduwkantjes

In Groot-Brittannië trad recent de Online Safety Act in werking, die socialemediabedrijven dwingt strenger op te treden tegen seksuele content. Klinkt nobel, maar kent ook een bijeffect: sekswerkers worden van reguliere platforms verdreven en gaan ondergronds te werk. Of zoals Sophie Rain en haar vriendinnetjes: via onschuldige filmpjes toch je publiek bereiken. ‘Er worden telkens alternatieve manieren gevonden om regels te omzeilen,’ zegt Rasch daarover. ‘Zo blijft veel uitbuiting onder de radar, of wordt het geaccepteerd als businessmodel.’

Rasch en De Meijer pleiten daarom voor een andere insteek: voorlichting en preventie. ‘Iedereen is het erover eens dat het eigenlijk moet beginnen bij goede voorlichting. Bijvoorbeeld op scholen,’ zegt De Meijer. ‘Vertel jonge mensen dat het níét alleen maar makkelijk geld verdienen is. Er zitten ook schaduwkantjes aan. Zeker als je de controle kwijtraakt. Maak duidelijk dat de kans op een Sophie Rain-succes minimaal is, en dat je als doorsnee creator vooral risico loopt: financiële uitbuiting, psychische schade, reputatieschade, noem maar op.’

Ouders moeten zich bewuster worden van wat er online gebeurt achter die schattige TikTok-filmpjes. De erotische influencer-economie is booming

Toch blijft het moeilijk, erkent ook de Nederlandse politiek. OnlyFans op zichzelf is niet verboden; het is in principe betaalde erotiek voor volwassenen. Pas als er minderjarigen bij betrokken zijn of dwang in het spel is, kan justitie ingrijpen. En die zaken zijn lastig te bewijzen. Er gaan stemmen op om seksuele content op openbare socials strenger te modereren, of om platforms als OnlyFans scherper te reguleren. Maar telkens komt het dilemma: hoe bescherm je kwetsbaren zonder de autonomie van volwassenen te veel te beknotten?

Vooralsnog lijkt de samenleving zelf aan zet. Ouders, onderwijs en gebruikers moeten zich bewuster worden van wat er online gebeurt achter die schattige TikTok-filmpjes, menen Rasch en De Meijer. Want: bij het Bop House zal de vervaging tussen sociale media en online-sekswerk – en dus de misleiding, uitbuiting en verstoorde waarden die daaronder schuilgaan – niet stoppen. Integendeel: De erotische influencer-economie is booming business. OnlyFans zelf draait om miljarden en wordt mogelijk verkocht aan investeerders.

Nieuwe platforms lonken eveneens: er komen alternatieven met integratie van crypto en AI, gericht op meer autonomie voor de maker. De digitale seksindustrie is in volle evolutie. De komende jaren zullen we als samenleving daarin een houding moeten vinden: hoe jong is té jong? Wat tolereren we op publieke platforms? Wie beschermt de kwetsbaren? Moeten we accepteren dat mannen neerbuigend spreken over vrouwen die op OnlyFans zitten, terwijl de modellen deze carrière soms vrijwillig verkiezen boven een andere? En wat zegt het over ons dat ‘acting like sexy babies’ anno 2025 een van de meest winstgevende online-strategieën is?

Begin augustus 2025 kondigde Sophie Rain aan dat ze het Bop House ging verlaten. ‘Wat begon als een empowerende plek, voelde steeds meer controlerend,’ liet ze optekenen. Enkele weken later hield haar collega Camilla Araújo het ook voor gezien. Fans vreesden met grote vreze: is dit het begin van het einde van het Bop House? Allesbehalve, er is inmiddels een online-casting gehouden voor nieuwe leden. Daar kwamen 12.000 aanmeldingen voor binnen. Er is ook al een winnares: de 25-jarige Lexi Marvel, een Instagram-model uit Puerto Rico met ruim vier miljoen volgers. Naar verluidt moet zij 60.000 dollar aan maandelijkse huur gaan betalen om in het Bop House te wonen, maar dat bedrag zal deze baddie on point hoogstwaarschijnlijk op haar eerste dag al terugverdienen.

Hoe herken je een e-pooier?

Volgens onderzoekers Michelle Rasch en Chris de Meijer is het vaak moeilijk om van buitenaf te zien dat een onlinemodel onder druk staat van een zogenoemde e-pimp, een digitale pooier die haar accounts, communicatie of inkomsten controleert. Toch zijn er signalen. ‘Als een model altijd online is, supersnel reageert op elke fan en continu nieuwe posts uploadt, dan kun je ervan uitgaan dat er een e-pimp of een team achter zit,’ zegt Rasch. ‘Dat hoeft niet meteen een slechte e-pimp te zijn, maar het betekent wel dat niet zij alles zelf doet.’

Nog een alarmsignaal: als het model plots van gedachten verandert over iets wat eerst een grens was. ‘Als een model opeens wel bepaalde content wil creëren die ze daarvoor niet wilde maken kan het dat er druk op haar is uitgeoefend. En met model bedoel ik ook mannen. 10 tot 20 procent van OnlyFans-creators is man en die kunnen ook uitgebuit worden.’

Rasch en De Meijer roepen zowel fans als slachtoffers zelf op om alert te zijn en in te grijpen als iets niet klopt. Rasch: ‘De meeste vrouwen die in de greep raken van een e-pimp zijn er niet altijd van bewust dat ze slachtoffer zijn van iets strafbaars of ze zijn bang voor wraak van een e-pimp als ze aangifte zouden doen. Maar juist dat zwijgen houdt de dader machtig. De eerste stap is altijd: praat erover. Vertel het iemand die je vertrouwt, een vriend, familielid, collega of hulpverlener. Zwijgen is precies wat hij wil.’

De Meijer vult aan: ‘Verzamel alles wat je kunt. Screenshots, chatlogs, dreigberichten, betaalverzoeken, mailtjes: dat is het bewijs van wat er gebeurd is. Veel slachtoffers wissen alles in paniek, maar dat zijn juist de sporen die later cruciaal zijn. Probeer de controle terug te pakken. Verander je wachtwoorden, zet tweestapsverificatie aan, blokkeer zijn toegang waar mogelijk. Vergeet niet dat hij soms ook bij je cloud of back-ups kan.’

Rasch: ‘En meld het, ook als je denkt dat het niet strafbaar is. Doxing, chantage, bedreiging; dat valt onder het strafrecht. De politie heeft gespecialiseerde digitale teams die dit wél begrijpen. Als je twijfelt over aangifte doen, weet dan dat je ook een vrijblijvend informatief gesprek aan kan gaan vooraf en dat je ook iemand mag meenemen. Dit kunnen vrienden of familie zijn, maar ook een advocaat of maatschappelijk werker. Bij Slachtofferhulp Nederland bieden ze ondersteuning in het hele juridische proces en ook de mogelijkheid tot lotgenotencontact.’

