President El Salvador daagt Hillary Clinton uit: 'Neem al onze gevangenen'

Kritiek van Clinton op 'brutale' gevangenis

De controverse ontstond nadat voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton een kritische post op X plaatste. Ze deelde een PBS Frontline-documentaire genaamd 'Surviving CECOT', waarin het lot van drie Venezolaanse mannen wordt belicht. Deze mannen, Juan, Andry en Wilmer, werden tijdens de regering-Trump zonder bewijs bestempeld als leden van de Tren de Aragua-bende en gedeporteerd naar El Salvador.

De beruchte CECOT-gevangenis in Tecoluca San Vicente biedt plaats aan 40.000 gevangenen.

In de documentaire getuigen zij over de 'brute' omstandigheden in de zwaarbeveiligde gevangenis, die bekendstaat om het huisvesten van zowel bendeleden als door de VS uitgezette migranten. Clintons post riep op tot meer aandacht voor de situatie in CECOT.

Bukele's scherpe tegenbod

In een scherpe reactie op Clinton bood president Bukele aan om de volledige gevangenispopulatie van zijn land vrij te laten. Hij stelde voor om alle gedetineerden, inclusief bendeleiders en 'politieke gevangenen', over te dragen aan elk land dat bereid is hen op te vangen. De enige voorwaarde was dat het om iedereen moest gaan.

Bukele voegde er sarcastisch aan toe dat dit journalisten en ngo's zou helpen, omdat duizenden ex-gevangenen dan beschikbaar zouden zijn voor interviews. Hiermee suggereerde hij dat critici dan genoeg bronnen zouden hebben om hun negatieve conclusies over zijn regering te bevestigen.

Veiligheid versus mensenrechten

Met zijn uitdaging benadrukte Bukele zijn beleidsprioriteit: de veiligheid van miljoenen Salvadoranen die nu vrij zijn van bendeterreur. Hij stelde dat El Salvador de mensenrechten van zijn burgers voorop zal blijven stellen. De situatie is een direct gevolg van een afspraak met de regering-Trump, waarbij El Salvador ermee instemde om bepaalde uit de VS gedeporteerde migranten op te nemen.

Ondertussen heeft een federale rechter de regering-Trump bevolen om de naar El Salvador gedeporteerde Venezolaanse migranten een eerlijk proces te garanderen, wat de spanningen tussen het Witte Huis en de rechtbanken verder opvoert.