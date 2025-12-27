Haalt Trump kerst 2026?: gebreken stapelen zich op bij ‘gezondste president ooit’

Volgens het Witte Huis blaakt de 79-jarige Donald J. Trump van gezondheid. Zijn artsen noemen hem zelfs de gezondste president die de Verenigde Staten heeft gekend. Maar zijn lichaam – en zijn brein – lijken een heel ander verhaal te vertellen.

Wanneer Donald Trump op 16 juni 2015 per roltrap uit zijn toren afdaalt, neemt niemand zijn politieke ambities serieus. Trump is dan nog de ijdele tv-persoonlijkheid die volhoudt dat president Obama in Kenia is geboren. Gevestigde media sturen beginnende verslaggevers. Die zien hoe Trump tegen een achtergrond van star-spangled banners een energieke speech aflevert vol overdrijvingen, ‘alternatieve feiten’ en memorabele oneliners over een ‘prachtige muur’ die Mexico gaat betalen.

Zijn aanval op gevestigde carrièremakers slaat aan. De vastgoedmiljardair groeit uit tot de held van het volk. ‘Make America Great Again’ is niet alleen een leus, maar ook een merk met Trump als de topverkoper. Voor de groeiende aanhang is hij een halfgod die, per roltrap, uit de hemel is neergestreken.

Gezondste president ooit

In een slopende campagne vliegt Trump met Trump Force One kriskras door het land om dagelijks meerdere toespraken af te steken voor dolenthousiaste menigtes. De 69-jarige is de oudste presidentskandidaat ooit, maar oogt onvermoeibaar. Met gemiddeld vier uur nachtrust zet Trump jongere opponenten als Marco Rubio en Jeb Bush weg als ‘low energy’.

Nadat Trump de Republikeinen een voor een heeft afgetroefd, richt hij zijn vizier op Hillary Clinton: ‘Die vrouw moet na een toespraak van 15 minuten naar huis om te slapen. Ze heeft nog minder uithoudingsvermogen dan Jeb Bush.’

In juni 2015 stelt Donald Trump zich officieel kandidaat voor het presidentschap.

Tijdens de campagne presenteert Trump trots de medische keuringen door huisarts Harold Bornstein. De excentrieke, nukkige dokter met schouderlang haar behandelt Trump al sinds 1980. Hij rapporteert dat de kandidaat ‘geen noemenswaardige medische problemen’ heeft. Trump rookt niet en is geheelonthouder. Hij is als kind voor het laatst onder het mes gegaan, voor een blindedarmoperatie.

Hoewel de 1,90 meter lange Trump met 107 kilo tegen obesitas aanschurkt en een hoge cholesterol heeft, omschrijft Bornstein zijn gezondheid als ‘verbazingwekkend uitstekend’. Zijn conclusie: ‘Als hij verkozen wordt, durf ik zonder meer te verklaren dat de heer Trump de gezondste president ooit zal zijn.’ Wie met de kennis van nu denkt dat deze overdrijvingen erg ‘trumpiaans’ overkomen, heeft gelijk... Later zal de in 2021 overleden Bornstein toegeven dat Trump het verslag woord voor woord heeft gedicteerd.

Na de verkiezingen moet Bornstein plaatsmaken voor marineofficier Ronny Jackson, de voormalige lijfarts van George W. Bush en Barack Obama. Op papier wacht hem een taaie missie. De 70-jarige Trump is bij zijn beëdiging de oudste Amerikaanse president ooit en leeft op een dieet van KFC, McDonald’s en liters diet-cola.

Dokter Harold Bornstein.

Met opvoedkundige trucjes, zoals bloemkool verstoppen in aardappelpuree, laat Jackson de president gezonder eten, maar meer bewegen krijgt hij er niet in. Trump gelooft dat ieder mens met een beperkte hoeveelheid energie ter wereld komt. Wanneer de ‘batterij’ op is, is het gedaan. Trump komt alleen in beweging op de golfbaan, waar hij zich steeds vaker in een karretje voortbeweegt.

Ondanks Trumps verhoogde cholesterol en overgewicht, is Jackson – die bekendstaat als ‘Dr. Feelgood’ vanwege zijn vrijgevigheid met pilletjes – ook lovend: ‘De algehele gezondheid van de president is uitstekend.’ Tijdens de persconferentie krijgt Jackson de vraag hoe iemand met Trumps leefstijl zó gezond kan zijn.

Tijdens een persconferentie krijgt dokter Jackson de vraag hoe iemand met Trumps leefstijl zó gezond kan zijn. ‘Ongelooflijk goede genen,’ aldus de legerarts

‘Ongelooflijk goede genen,’ antwoordt de legerarts half grappend. ‘Als hij wat gezonder zou eten, kan hij makkelijk 200 jaar worden.’ Maar wanneer in de wandelgangen van het Witte Huis de geruchten over Jacksons drankmisbruik en ongepaste gedrag toenemen, werkt Trump ‘Dr. Feelgood’ stilletjes de deur uit. Jackson is tegenwoordig wel MAGA-congreslid.

Milde symptomen

Het is aan Jacksons jongere opvolger (en lookalike) Sean Conley om president Trump door de coronacrisis te loodsen. ‘Na enige discussie’ schrijft hij hydroxychloroquine voor als preventiemiddel tegen covid-19. Alhoewel de werkzaamheid nooit is aangetoond, prijst Trump het middel aan als haarlemmerolie.

Toch testen hij en first lady Melania op 26 september 2020 positief... Het is drie dagen voor het slotdebat met Joe Biden en Trump besluit een tweede PCR-test niet af te wachten. Hij woont met ‘milde symptomen’ zelfs een fundraiser bij waar gasten tot 50.000 dollar neerleggen om met de president op de foto te gaan. Die avond belt Conley met de uitslag van de tweede test: positief. Trumps reactie: ‘Shit, you must be fucking kidding!’

Maar de besmetting is geen grap, blijkt uit latere onthullingen. Trump is dusdanig verzwakt dat hij zijn koffertje niet kan tillen. Bij aankomst in het Walter Reed-ziekenhuis heeft hij hoge koorts. Zijn zuurstofgehalte is zo gekelderd dat artsen kunstmatige beademing overwegen. Volgens insiders is stafchef Mark Meadows ‘verteerd door angst’ over de president. Het is aan Conley om het publiek gerust te stellen met updates als ‘de president is vermoeid, maar maakt het goed’.

Dokter Ronny Jackson.

De experimentele behandeling met een cocktail van antilichamen werkt wonderwel, aldus Conley. Drie dagen later plaatst het Witte Huis een gelikte video waarin Trump per helikopter triomfantelijk terugkeert en op het balkon symbolisch zijn mondmasker afwerpt. Zijn boodschap: ‘Wees niet bang voor covid!’ Niemand hoeft te weten dat hij tot twaalf uur slaapt om te herstellen...

Bij zijn keuringen dringt Trump zelf aan op cognitieve toetsen. Hij zou doodsbang zijn voor alzheimer. Zijn in 1999 overleden vader Fred Trump, de gewiekste oprichter van het familie-imperium, is eraan onderdoor gegaan. Tegen het einde herkent ‘senior’ familieleden niet meer en is een simpele opdracht als een klok tekenen, te ingewikkeld.

Ook Donald lijkt bij zijn inhuldiging al een schaduw van de zakenman die in de jaren negentig in gepolijste volzinnen praat. Volgens taaldeskundigen heeft hij nu de woordenschat van een basisschoolleerling. Dat is een bewuste keuze, verzekert Trump. Hij kent ‘grote woorden, de beste woorden’, maar zijn publiek begrijpt ‘stupid’ nou eenmaal beter dan ‘incompetent’.

Ook het afdwalen van serieuze onderwerpen als immigratiebeleid naar windmolenkanker, zijn afkeer van haaien en ‘wijlen’ Hannibal Lecter, hoort erbij. Volgens Trump is dit gewauwel onderdeel van een ‘briljante’ strategie die hij de ‘weave’ noemt, waarin hij met zijsprongen losse anekdotes met elkaar verweeft.

De Democratische rivaal Biden is de ideale bliksemafleider. Trump framet Obama’s vicepresident als een uitgebluste, oude man. Toch delft hij het onderspit tegen ‘Sleepy Joe’. Achter gesloten deuren zou Trump zich afvragen: ‘Hoe heb ik in vredesnaam van deze gast verloren?’ In het openbaar houdt hij stug vol dat de verkiezingen ‘gestolen’ zijn.

Na de rumoerige machtswisseling trekt Trump zich terug op Mar-a-Lago. Het is zeker geen pensioen. Zijn golfresort in Florida groeit uit tot het de facto hoofdkwartier van de Republikeinen. Want met de steun van steenrijke sponsors als Elon Musk, heeft ‘The Don’ nog steeds de touwtjes in handen. Voormalige tegenstanders als Rubio en JD Vance kussen zijn ring.

Trump ontsnapt aan een moordaanslag, juli 2024.

Dat Trump flink is aangekomen en steeds moeizamer loopt, doet er even niet toe. De headlines gaan nu over zijn juridische kopzorgen: onthullingen over politieke inmenging, staatsgeheimen, zwijggeld en natuurlijk zijn affaire met porno-actrice Stormy Daniels.

Na Trumps veroordelingen is Biden verslaan in de ‘rematch’ van 2024 geen doel, maar een overlevingsstrategie. Zelfs het schampschot van een sluipschutter kan hem niet tegenhouden. De ‘hersendode zombie’ Biden is een dankbaar doelwit voor Trumps verbale kogels. In de seniorenstrijd tussen kandidaten met een gezamenlijke leeftijd van bijna 160 jaar, komt Trump duidelijk naar voren als de vitalere optie.

De invalbeurt van vicepresident Kamala Harris komt te laat. Ja, Trump roept bizarre dingen over huisdieren etende vluchtelingen, maar hij praat de taal van het volk. Dus komen er four more years. In plaats van een gevangeniscel wacht Trump een terugkeer in de gouden kooi van het Witte Huis.

Winnaar van golftoernooien

Bij zijn inauguratie heeft de 78-jarige Trump het leeftijdsrecord van Biden heroverd, maar zijn batterij is nog lang niet leeg. Bij de jaarlijkse keuring in april verzekert de nieuwe Witte Huis-dokter Sean Barbabella dat de president over ‘een uitstekende cognitieve en lichamelijke gezondheid’ beschikt. Ook het litteken van de aanslag is keurig hersteld.

Trump heeft wederom volle punten behaald in de MoCA-toets. Het is een screening voor cognitieve problemen met opdrachten als terugtellen van honderd in stappen van zeven. Voor Trump is het aanleiding om op te scheppen over zijn ‘verbluffende resultaten’ in de ‘IQ-test’ vol ‘moeilijke vragen’. Dat de president is afgevallen, komt volgens Barbabella door Trumps ‘actieve leefstijl’ die behalve zijn drukke werk ook bestaat uit ‘het behalen van vele overwinningen in golftoernooien’. Het is alsof het door de geest van dokter Bornstein is ingefluisterd.

Trump is steeds vaker in een golfkarretje te vinden.

Maar zelfs lovende rapporten en lagen schmink kunnen de beurse plekken op Trumps rechterhand niet maskeren. Zijn nieuwe zegsvrouw Karoline Leavitt wijt het aan ‘veelvuldig handen schudden’, gecombineerd met dagelijks aspirinegebruik.

Behalve het feit dat Trump soms moeite heeft om in een rechte lijn te lopen en merkwaardig met zijn been sleept, trekken ook zijn opgezwollen enkels de aandacht. Bij de militaire parade op zijn 79ste verjaardag puilen ze bijna uit zijn schoenen. Leavitt stelt het volk weer gerust. Het is ‘uit uiterste voorzorg’ onderzocht. Er is geen sprake van ernstige aandoeningen als trombose. De president heeft ‘veneuze insufficiëntie’ (CVI), een ‘veelvoorkomende en onschuldige’ aandoening bij 50-plussers. Het is te behandelen met zalf en steunkousen.

Het Witte Huis heeft dit vuurtje nog niet geblust, wanneer Trump eind augustus de volgende geruchtenstroom veroorzaakt. De president heeft zich dagenlang niet in het openbaar vertoond. Zijn agenda is leeggemaakt. Het is zo ongewoon dat de hashtag #Trumpisdead viraal gaat. De president doorbreekt na bijna een week de stilte met, hoe kan het anders, een bericht op zijn Truth Social-netwerk: ‘HEB ME NOOIT BETER GEVOELD IN MIJN LEVEN. O ja, DC IS EEN MISDAADVRIJE ZONE! President DJT.’

Daarna plaatst hij foto’s waarop hij golf speelt met een voormalige NFL-coach. De implicatie: ‘Ik ben helemaal fit.’ Het werkt averechts wanneer blijkt dat de foto’s vóór Trumps ‘verdwijning’ zijn genomen. Wanneer de president vervolgens futloos en met een hangende mondhoek op de 9/11-herdenking verschijnt, laaien de geruchten verder op.

Wanneer de president futloos en met een hangende mondhoek op de 9/11-herdenking verschijnt, laaien de geruchten op. Heeft hij een beroerte gehad?

Heeft hij een beroerte gehad? Is het de ziekte van Bell? Tijdens zijn staatsbezoek in Japan duiken beelden op waarin Trump verdwaasd ronddwaalt. Ondertussen groeit de lijst van momenten waarop Trump in slaap valt, van de begrafenis van paus Franciscus tot belangrijke persmomenten in de Oval Office. Na ‘Sleepy Joe’ is er nu ‘Dozy Don’.

De Goldwater-regel schrijft voor dat psychiaters geen uitspraken doen over de mentale gesteldheid van publieke figuren. Het is vernoemd naar een Republikein wiens presidentscampagne is verpest doordat psychiaters hem in een anonieme enquête als ‘ongeschikt’ classificeren. Maar in The Dangerous Case of Donald Trump (2017) gooien 27 vooraanstaande psychiaters en psychologen de regel overboord.

Tijdens de laatste 9/11-herdenking hangen Trumps mondhoeken wel erg omlaag.

Want wanneer een president suggereert om bleekmiddel te injecteren tegen het coronavirus, vinden ze hun ‘waarschuwingsplicht’ zwaarder wegen dan een beroepscode. Bandy Lee (Yale) ziet in Trump ‘groteske grootheidswaanzin’. Lance Dodes (Harvard) vreest zijn ‘psychopathische trekjes’.

Nadat tweehonderd deskundigen in 2024 op afstand al een ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’ hebben vastgesteld bij Trump durven steeds meer experts nu een andere diagnose aan: dementie. Zijn rare loopjes, onsamenhangende zinnen en grillige besluiten over wel of geen importheffingen, passen in dat ziektebeeld.

Ook psychologe Mary Trump (60) heeft genoeg vakkennis én ervaring om de symptomen te herkennen. Ze is een kleinkind van Fred Trump en een nichtje van de president. ‘Er zijn momenten dat ik naar hem kijk en mijn opa herken,’ zegt ze in podcast The Daily Beast. Vooral de uitbarstingen, groeiende onrust over het hiernamaals en die verwarde hert-in-koplampen-blik komen akelig bekend voor. ‘Hij lijkt niet altijd te weten waar hij is of hoe laat het is.’

In Te veel en nooit genoeg (2020) omschrijft ze haar oom als een gevaarlijke narcist, oplichter en pathologische leugenaar. Zijn cognitieve verval verergert dat, waarschuwt ze. ‘Hij heeft duidelijk nooit echt impulsbeheersing gehad, maar ook dat holt achteruit.’

Toegenomen vergeetachtigheid

Het duidelijkste alarmsignaal voor Trumps dementie is zijn toegenomen vergeetachtigheid, zoals wanneer hij de Democratische fractieleider Hakeem Jeffries, iemand waarmee hij regelmatig spart, omschrijft als een ‘vriendelijke meneer’ die hij net voor het eerst heeft ontmoet. Ook zorgwekkend: het oprakelen van gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden. Zo beweert Trump dat actrice Joan Rivers had gezegd dat ze op hem gestemd had.

Dat kan niet, aangezien Rivers in 2014 is overleden. Even stellig vertelt de president over colleges die zijn ‘briljante’ oom, MIT-hoogleraar John Trump, aan de Unabomber heeft gegeven. Maar Ted Kaczynski heeft nooit aan MIT gestudeerd en bij zijn arrestatie in 1996 is de oom allang dood. Deze confabulaties zijn een erkend symptoom voor cognitief verval.

Datzelfde geldt voor parafasie, een stoornis waarbij de spreker soortgelijke woorden door elkaar husselt. Bijvoorbeeld wanneer Trump totaal verschillende politici als Nikki Haley en Nancy Pelosi verwart of zegt dat hij de G20-top in Zuid-Afrika overslaat vanwege ‘wat er allemaal in Zuid-Amerika gebeurt’.

Dat parafasie meer is dan een verspreking blijkt in april, wanneer Trump de wijk Harlem betrekt bij een vraag over Harvard: ‘Er waren rellen in Harlem. Die mensen uit Harlem protesteerden in grote aantallen tegen Harvard. Ze stonden toevallig aan mijn kant. Ik heb veel stemmen gekregen van zwarte kiezers. Wist je dat?’ Zelfs het Witte Huis lijkt niet meer te geloven dat deze wartaal deel uitmaakt van de ‘weave’. Eind mei verwijdert het stilletjes de officiële transcripties van Trump-speeches van de website.

Op 8 oktober verrast het Witte Huis met de mededeling dat president Trump zijn jaarlijkse routinecontrole heeft ondergaan. Die ‘jaarlijkse’ keuring is namelijk al in april geweest. Dokter Barbabella maakt er maar een ‘follow-up’ van. De conclusie blijft hetzelfde: de president verkeert in ‘uitstekend gezondheid’. Hij heeft het hart van een 65-jarige. Weggestopt in het verslag staat dat er ‘medische beeldvorming’ is uitgevoerd. Dat kan van alles zijn, van een röntgenfoto tot een scan.

Tijdens een vragensessie in de Air Force One geeft Trump zelf het antwoord: ‘Het was een MRI. In zo’n machine, weet je wel. Het was perfect.’ De president heeft ‘geen idee’ wat er precies gescand is. ‘In ieder geval niet mijn hersenen,’ weet Trump. ‘Want ik heb mijn cognitieve test met vlag en wimpel gehaald.’

Medische deskundigen als Jeffrey Kuhlman, de Witte Huis-dokter van Obama, benadrukken dat MRI’s geen onderdeel uitmaken van een normale screening. Longarts en tv-dokter Vin Gupta noemt het ‘volslagen onzin’ dat een patiënt na een langdurige scan in een luidruchtig MRI-apparaat niet weet wat er gescand is. Na ruim een maand om de hete brij te hebben gedanst, komt woordvoerster Leavitt op 1 december met de langverwachte toelichting.

Er is een ‘preventieve’ MRI gemaakt van Trumps hart- en buikstreek ‘omdat mannen van zijn leeftijd daar baat bij hebben’. De resultaten zijn ‘volkomen normaal’. Voor experts als dokter Gupta gaat het vooral om wat niet is onderzocht. Een hersen-MRI kan namelijk cognitief verval opsporen. ‘Als hij een volledige MRI heeft gedaan, zoals mode is in bepaalde kringen, waarom rapporteren ze dan alleen de cardiovasculaire en abdominale bevindingen?’ vraagt Gupta zich af in de podcast Meidas Touch. ‘Hebben ze iets weggelaten?’

Waar aanvankelijk alleen rechtse podcasters Bidens cognitieve verval aankaarten, zijn het nu progressieve kanalen als Meidas Touch die elke beurse plek en uitglijder van Trump belichten. Beide kampen vinden dat de traditionele media de problemen te lang onder het tapijt vegen.

Vijand van het volk

Op 25 november waagt The New York Times zich toch aan een groot artikel over Trumps ouderdomsperikelen. ‘President Trump heeft zijn uithoudingsvermogen en energie altijd als politieke troef ingezet,’ luidt de inleiding. ‘Maar dat imago blijkt steeds moeilijker vol te houden.’

In het stuk komen de mysterieuze MRI, alsmede wegzakkertjes en kwaaltjes uitgebreid aan bod. Wanneer de schrijvers hun rekenmachines loslaten op Trumps werkschema blijkt dat hij dit jaar 39 procent minder publieke optredens heeft gehad dan dezelfde periode in 2017. Zijn werkdagen zijn ook aanzienlijk ingekort. De eerste verplichtingen beginnen gemiddeld om 12.08 uur in plaats van om 10.31 uur in 2017. Na vijf uur ’s middags is de officiële agenda doorgaans leeg.

Trump reageert met een tirade op Truth Social tegen de ‘links-radicale gekken’ van de ‘binnenkort ter ziele gaande’ New York Times. In hoofdletters bestempelt hij de krant, tegen wie hij een miljardenclaim heeft lopen, als ‘VIJAND VAN HET VOLK’ en omschrijft hij de vrouwelijke coauteur ‘lelijk vanbinnen en -buiten’. Ooit zal zijn energie opraken, erkent Trump in zijn ellenlange betoog. ‘Maar met een PERFECT LICHAMELIJK ONDERZOEK EN EEN UITGEBREIDE COGNITIEVE TEST (met vlag en wimpel behaald) is dat nog lang niet zover!’

Volgens de laatste peiling van YouGov vindt 63 procent dat Trumps leeftijd en gezondheid zijn functioneren in de weg staan

‘Om het tegendeel te bewijzen’ somt Trump wat recente prestaties op: acht beëindigde oorlogen, een recordaantal investeringen en lagere prijzen in de supermarkt. Dit heeft hem ‘de beste peilingen ooit’ opgeleverd. Die polls lijken alleen in Trumps beleving te bestaan. Zelfs in enquêtes van het oerconservatieve Fox News heeft de meerderheid het vertrouwen in de president verloren. Volgens de laatste peiling van YouGov vindt 63 procent dat Trumps leeftijd en gezondheid zijn functioneren in de weg staan. Bijna de helft (49 procent) gelooft dat Trump cognitief is verslechterd.

Trump en Biden zijn lang niet de eerste presidenten die gezondheidsproblemen verbergen. In 1893 speelt het Witte Huis mooi weer terwijl chirurgen op een privéjacht een tumor uit de mond van Grover Cleveland snijden. Ook Roosevelts rolstoel, Reagans darmkanker en Eisenhowers hartaanval verdwijnen in een doofpot. De Amerikaanse grondwet biedt in het 25ste amendement de mogelijkheid om een president af te zetten wanneer hij of zij ‘niet in staat is om de bevoegdheden en taken van het ambt uit te oefenen’. Dan moeten wel de vicepresident, een meerderheid van het kabinet én twee derde van het Congres instemmen. De kans dat dit in de huidige situatie gebeurt, is vrijwel nihil. Al kan dat natuurlijk snel veranderen...

Terwijl vicepresident JD Vance zegt dat hij ‘in geval van een tragedie’ klaarstaat om het presidentschap over te nemen en het Epstein-dossier als een zwaard van Damocles boven Trump hangt, vertoont de president steeds vreemder gedrag. Want suggereren dat ‘opstandige’ Democraten opgehangen moeten worden, journalisten een ‘varkentje’ noemen en tijdens een ontmoeting met FIFA-baas Infantino vol blijdschap een foto van Poetin laten zien, is zelfs voor Trump-begrippen bizar.

Zelfs FIFA-baas Gianni Infantino lijkt te twijfelen aan Trumps verstandelijke vermogens als de president een foto van Poetin tevoorschijn tovert.

Dan zijn er nog incidenten als de ‘social media blitz’ van 1 december, waarbij de president in één avondje 160 berichten op Truth Social knalt. Behalve venijnige aanvallen op politieke tegenstanders bevat het spervuur ook AI-video’s, extremistische complottheorieën en een clip van zijn korte optreden in Home Alone 2.

De volgende dag verzekert Trump tijdens een kabinetsoverleg dat er niks loos is. ‘Ik voel me scherper dan 25 jaar geleden,’ zegt hij voordat hij een eindeloze monoloog afsteekt over zijn gedroomde balzaal. Terwijl de overige kabinetsleden als sycofanten de ‘redder van onze natie’ bewieroken, dommelt de president voor de camera’s herhaaldelijk weg.

Fox News, die elk wegzakkertje van ‘Sleepy Joe’ Biden heeft geanalyseerd, gooit het op Trumps ‘drukke werkschema’. Met haar uitleg dat Trump ‘aandachtig aan het luisteren was’ doet woordvoerster Leavitt denken aan de Iraakse generaal Mohammed al-Sahaf die terwijl de Amerikaanse tanks Bagdad binnenrollen blijft beweren dat de overwinning nabij is.

Voor critici is elke verspreking en opgezwollen enkel bewijs voor Trumps naderende einde. Voor trouwe MAGA-aanhangers bevestigt de berichtgeving juist hoe diep ‘radicaal-linkse gekken’ kunnen zinken. Hun idool kan best 200 jaar worden. Als hij zijn Big Macs maar laat staan.

