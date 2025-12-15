Met een nachtkijker bent u niet voor één gat te vangen

Na urenlang speuren bent u vlak bij uw prooi, maar het daglicht begint te verdwijnen. Tijd om gefrustreerd alles in te pakken? Niet als u een nachtkijker mee hebt.

Dáár doet u het voor als jager. Voor dat moment waar u dagenlang naar uitkijkt en wekenlang aan terugdenkt. Het moment waarop u muisstil uw geweer richt en ja hoor: uw prooi staat pal voor uw vizier, nietsvermoedend. Een prachtige voltreffer later loopt u met een nieuwe trofee naar de auto. Met een nachtkijker laat u dit succes niet afhangen van de tijd. Schemering, middernacht of zonsopkomst: u bent niet uit het veld te slaan. Zo blijft de jacht echt een uitdaging tussen u en uw prooi, in plaats van onnodig hinderlijke omstandigheden. Precies zoals het hoort.

Jachtsituaties waarin een nachtkijker van pas komt

U jaagt op dieren die vooral actief zijn tijdens de schemering of nacht;

U wilt dieren eerder waarnemen in het donker, zodat u ze minder snel verstoort;

U doet aan beheerjacht en moet dus een helder beeld van uw doelwit hebben;

U raakt ’s nachts regelmatig geschoten wild kwijt in de dichte begroeiing.

Nachtkijkers versterken restlicht

Zelfs in het holst van de nacht zijn er nog allerlei lichtbronnen: de maan en sterren. Nachtkijkers versterken dit omgevingslicht. Vooral voorzetmodellen (‘clip-on’) zijn erg handig. U monteert ze binnen enkele seconden op uw geweer. Het resultaat is een groen, wit of zwart-wit beeld waarop u uw omgeving goed kunt waarnemen. De kijkers zijn zo ontworpen dat u geen afwijking ervaart in uw schotprecisie.

Beter zicht door infraroodstraling en warmtebeeld

Veel nachtkijkers hebben een ingebouwde infraroodstraler. Ze bieden dus ook uitstekend zicht wanneer omgevingslicht schaars is, zoals tijdens bewolkte nachten. Warmtebeeldnachtkijkers gaan nog een stap verder. Ze sporen temperatuurverschillen op tussen uw doelwit en de omgeving. Hierdoor zijn ze niet alleen uitstekend te gebruiken in het donker, maar ook overdag of bij hinderlijke weersomstandigheden (zoals hevige regen of mist). Deze twee typen nachtkijkers zijn vooral nuttig als u zelf nog geen richtkijker of warmtebeeldspotter hebt.

Het juiste type nachtkijker in ’t vizier krijgen

De zoektocht naar betrouwbare nachtkijkers vergt de nodige aandacht. Merken die zich in de praktijk keer op keer bewijzen, zijn bijvoorbeeld Dipol, Hikmicro, Lahoux en Pard. De prijzen lopen uiteen van zo’n €400,- tot enkele duizenden euro’s. Het is daarom belangrijk om uw behoeften in gedachten te houden wanneer u verschillende modellen vergelijkt. ‘Meer functies’ betekent immers niet per se dat de nachtkijker ook het geschiktst is voor uw jachtstijl en -uitrusting.

Zoals het geval is met de meeste technologie, geldt ook hier: vraag bij twijfel een expert om advies. Meer weten? Kijk op Jachtxl.nl .

Veel jachtzaken gebruiken zelf regelmatig nachtkijkers en weten precies welk type geschikt is als instapmodel of juist voor ervaren nachtjagers.