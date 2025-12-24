Een melanoom of onschuldige moedervlek?

In dit artikel lees je hoe je het verschil tussen een moedervlek en een melanoom herkent, en wanneer deskundig advies raadzaam is.

Vrijwel iedereen heeft een of meerdere moedervlekken. En het kan ook heel normaal zijn als er een nieuw plekje verschijnt. Toch kunnen er ook momenten zijn dat je twijfelt of het wel om een doorsnee pigmentvlek gaat. Bijvoorbeeld omdat een vlek donkerder is dan voorheen of omdat je het idee hebt dat hij groter is geworden.

Dan vraag je je misschien al snel af of het een onschuldig vlekje is of dat je beter naar de dokter kunt. En dat is logisch, want je huid verandert continu. Onder meer door hormonen, de zon en natuurlijke ouderdomsverschijnselen. Toch kan een verandering ook minder onschuldig zijn.

Het verschil tussen een moedervlek en melanoom

Een moedervlek is een pigmentvlek die al vanaf je jeugd aanwezig is. Moedervlekken hebben meestal een egale kleur en zijn rond of ovaal van vorm. Ze veranderen niet zoveel. Een melanoom is een vorm van huidkanker die uit pigmentcellen ontstaat. Als dit type kanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle behandeling veel groter.

Het vervelende is alleen dat het vlekje in het beginstadium vaak lastig te onderscheiden is van een doorsnee pigmentvlek. Om die reden is het vooral belangrijk om in de gaten te houden of een vlekje verandert.

Wat kun je zelf doen om de huid te controleren?

Natuurlijk hoef je niet obsessief met je huid bezig te zijn. Het is echter wel een goed idee om je huid zo nu en dan op veranderingen te controleren. Let daarbij vooral op vlekjes die niet symmetrisch zijn, een rafelig randje hebben of uit meerdere kleuren bestaan. Ga ook ga of de vlekjes groter worden of op een andere manier veranderen.

Controleer de huid bijvoorbeeld even tijdens of na het douchen. En als je een plekje niet helemaal vertrouwt, houd dan vooral goed in de gaten of je veranderingen ziet. Door je huid op de juiste manier te controleren wordt het een vorm van zelfzorg, zonder dat je er obsessief mee bezig bent en onnodig gaat stressen.

Sommige plekjes verdienen wat meer aandacht

Soms kunnen moedervlekken van zichzelf al een wat grillige uitstraling hebben. Vooral als je een erg lichte huid hebt of als je veel pigmentvlekken hebt. Toch zijn er ook situaties waarin het belangrijk is om een specialist te bezoeken. Bijvoorbeeld als een vlekje er totaal anders uitziet dan andere moedervlekken.

Ook als het plekje bloedt of verandert kun je het beste een afspraak maken. En hetzelfde geldt wanneer een vlekje zonder reden begint te jeuken, gevoelig wordt of pijn doet. Veel mensen denken bij een melanoom overigens meteen aan een extreem donkere vlek, maar dit is niet altijd het geval. Bij een amelanotisch melanoom kan er bijvoorbeeld weinig tot geen pigment zichtbaar zijn.

Wanneer is een deskundige blik noodzakelijk?

Als je twijfelt over een pigmentvlek is het nooit verkeerd om een afspraak te maken bij een specialist. Je hoeft natuurlijk niet altijd meteen van het ergste uit te gaan, maar het geeft al veel rust als je weet wat er aan de hand is. Een arts kan goed inschatten of het om een onschuldige moedervlek gaat of dat het minder onschuldig is.