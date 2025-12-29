Groningse gasinstallaties krijgen tweede leven in wederopbouw Oekraïne

Gasinstallaties uit Groningen voor Oekraïne

Nu de gaskraan in Groningen definitief gesloten is, komt er een enorme hoeveelheid materiaal vrij. Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz heeft een formeel verzoek ingediend bij Nederland om deze installaties over te nemen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is hierover momenteel in gesprek met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het hergebruik van deze bestaande onderdelen is cruciaal, omdat de productie van nieuwe installaties simpelweg te veel tijd in beslag neemt terwijl de nood in het oorlogsgebied hoog is.

Russische aanvallen op de energiesector

Sinds de export van Russisch gas via Oekraïne begin 2025 stopte, zijn gasinstallaties een strategisch doelwit geworden voor het Kremlin. Rusland heeft inmiddels duizenden aanvallen uitgevoerd met drones en raketten, waardoor de Oekraïense gaswinning is gehalveerd.

Omdat veel installaties nog dateren uit het Sovjet-tijdperk, weten de Russen precies waar de zwakke plekken zitten. Het doel van Poetin is helder: het moreel van de bevolking breken door miljoenen mensen midden in de winter zonder verwarming en elektriciteit te laten zitten.

Nederlandse steun voor wederopbouw

Nederland speelt al langer een voortrekkersrol in de energiesteun aan Oekraïne. Naast de honderden miljoenen euro's aan financiële hulp, wordt er nu dus concreet gekeken naar fysieke goederen. De NAM staat positief tegenover het verzoek; medewerkers van Naftogaz hebben de locaties in Groningen zelfs al bezocht.



Hoewel het uit veiligheidsoverwegingen nog onduidelijk is welke specifieke onderdelen worden getransporteerd, is de verwachting dat dit materiaal direct zal bijdragen aan het herstel van de gasvoorziening in Oekraïne.