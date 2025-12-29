Overzicht: de drie meest spraakmakende politieke momenten van 2025

Het politieke jaar 2025 was er een van onverwachte wendingen en grote verschuivingen, zowel nationaal als internationaal.

De val van het kabinet-Schoof

Begin juni kwam er een abrupt einde aan het kabinet-Schoof toen de PVV uit de coalitie stapte. Deze beslissing stortte Nederland in een politieke crisis en leidde tot vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in oktober. De val legde de diepe verdeeldheid binnen de coalitie bloot over cruciale onderwerpen als klimaat en migratie.

De daaropvolgende periode van demissionaire status en de formatie van een nieuw kabinet houden sindsdien het land in zijn greep. Uiteindelijk kwam D66 als winnaar uit de bus na de verkiezingen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De terugkeer van Donald Trump

Internationaal was de meest in het oog springende gebeurtenis de terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Zijn rentree in het Witte Huis zorgde direct voor spanningen in de trans-Atlantische betrekkingen. Tijdens de NAVO-top in Den Haag, waar Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal optrad, werden de verhoudingen op scherp gezet.

Trumps 'America First'-benadering en zijn dreigementen met importheffingen dwongen Europa om de eigen defensie en strategische autonomie te heroverwegen. Trump hervatte daarnaast zijn bekende tactiek van politieke tegenstanders op de hak nemen, en doet sinds zijn aantreden poging na poging om oorlogen te beëindigen en bekend te staan als 'brenger van vrede'. Daarnaast ligt de president constant onder vuur vanwege zijn vroegere vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein, en het proces rondom de gevoelige vrijgave van de 'Epstein-files'.

Een nieuwe paus voor de Katholieke Kerk

Uiteraard is de aanstelling van een nieuwe paus in de eerste plaats een religieuze aangelegenheid. Echter heeft de paus uiteraard ook veel invloed op de wereldlijke machten. Na het overlijden van Paus Franciscus in april, werd de wereld verrast door de snelle verkiezing van een nieuwe paus. In een conclaaf dat slechts twee dagen duurde, werd de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als opvolger. Hij nam de naam Paus Leo XIV aan.

Zijn verkiezing markeert een nieuw tijdperk voor de Rooms-Katholieke Kerk, met een niet-Europese paus aan het roer die de nadruk legt op het voortzetten van het sociale beleid van zijn voorganger. De keuze voor de als beminnelijk bekendstaande Prevost wordt gezien als zowel verrassend als begrijpelijk in een tijd van wereldwijde onrust.