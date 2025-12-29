Hervorming in België: duizenden werklozen verliezen na 20 jaar onbeperkte uitkering

In België verliezen vanaf 2026 tienduizenden langdurig werklozen hun uitkering door een ingrijpende hervorming van de regering.

Een drastische hervorming bij de zuiderburen

De Belgische regering beëindigt de onbeperkte werkloosheidsuitkering, een systeem dat België uniek maakte. Het doel is om de werkzaamheidsgraad in het land op te krikken van 72,7% naar 80% in 2029, wat neerkomt op 550.000 extra werkenden.

De afschaffing gebeurt gefaseerd, te beginnen bij mensen die al twintig jaar of langer niet hebben gewerkt. In totaal zullen het komende anderhalf jaar 194.000 Belgen hun uitkering verliezen. Hoewel experts erkennen dat de oude regeling op een krappe arbeidsmarkt onhoudbaar was, noemen zij de snelheid van de invoering een 'experiment van nooit geziene schaal'.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Sociale gevolgen en politieke zorgen

Zowel experts als een van de christendemocratische regeringspartijen uiten grote zorgen over de sociale impact. Er wordt gevreesd dat de gemeentelijke sociale diensten (in België het OCMW) overspoeld zullen raken door mensen die ver van de arbeidsmarkt staan.

Politici maken zich met name zorgen over tienduizenden werklozen die niet zomaar naar werk te begeleiden zijn. Zij pleiten voor maatwerktrajecten, zoals aangepast werk of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, in plaats van deze groep aan hun lot over te laten.

Een 'perfecte storm' op de Belgische arbeidsmarkt?

De regering hoopt dat een derde van de betrokkenen weer werk vindt, maar experts noemen dit een zeer optimistisch scenario zonder duidelijke onderbouwing. De timing van de maatregel is precair. De Belgische arbeidsmarkt koelt af, het aantal vacatures daalt en de concurrentie om banen neemt toe.

Ook langdurig zieken en een groeiend aantal flexwerkers en studenten zullen de arbeidsmarkt betreden. Deze combinatie van factoren creëert een 'perfecte storm'. Ondanks de risico's lijkt de hervorming definitief; zelfs de socialistische oppositiepartij erkent dat een terugkeer onwaarschijnlijk is.