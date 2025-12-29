'The Thing': golf van UFO-meldingen houdt dit Engelse stadje al decennia in zijn greep

Het mysterie van 'The Warminster Thing', een reeks onverklaarbare geluiden en UFO-waarnemingen, houdt de gemoederen al 60 jaar bezig en trekt nog steeds wereldwijde aandacht.

De oorsprong van het mysterie

In 1965 werd het Engelse stadje Warminster opgeschrikt door mysterieuze fenomenen. Wat begon met onverklaarbare geluiden, evolueerde al snel naar meldingen van vreemde lichten en objecten in de lucht. Dit fenomeen, dat al snel 'The Warminster Thing' werd gedoopt, trok de aandacht van zowel lokale als nationale media.

De fascinatie was zo groot dat Arthur Shuttlewood, een lokale journalist, meerdere boeken aan het onderwerp wijdde. Zestig jaar later is het mysterie nog springlevend, wat blijkt uit de snelle financiering van een enorme muurschildering met aliens en vliegende schotels, een project dat door de lokale gemeenschap werd omarmd.

Een levendige legende

De legende van The Thing wordt van generatie op generatie doorgegeven. Heuvels in de buurt werden populaire plekken voor UFO-spotters. In de jaren '80 en '90 was het voor jongeren een normaal tijdverdrijf om 's nachts op deze heuvels door te brengen in de hoop een glimp op te vangen van buitenaardse activiteit.

De nabijheid van een militair oefenterrein voedde de speculaties dat de waarnemingen mogelijk te maken hadden met geheime militaire operaties. Toch konden veel bewoners naar eigen zeggen de militaire activiteiten onderscheiden van de werkelijk onverklaarbare verschijnselen die ze zagen.

Het mysterie in het heden

Vandaag de dag is de interesse in 'The Warminster Thing' nog steeds groot. Lokale socialemediagroepen en zelfs een online livestream, 'thethingufo', houden het mysterie levend door de nachtelijke hemel boven Warminster te observeren en ervaringen te delen. Hoewel het aantal waarnemingen misschien niet meer zo hoog is als in de beginjaren, blijft het onderwerp fascineren.

Experts en archivarissen, zoals voormalig politieagent John Hanson, blijven getuigenissen verzamelen, omdat ze geloven dat deze verhalen een belangrijk deel van de lokale geschiedenis vormen. De folklore bindt de gemeenschap en verrijkt volgens hen de identiteit van het stadje.