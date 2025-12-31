Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent alvast een gloednieuwe eerste editie van het nieuwe jaar. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Verslaggever Ryan Claus ging naar een bdsm-workshop

Bij bdsm denken veel mensen aan leren pakjes, rollenspelletjes en blauweballen. Voor beoefenaars van deze pikante levensstijl schuilt daar echter een diepere laag onder, die van zelfacceptatie en verbinding. Onze verslaggever wilde wel ervaren wat er echt gebeurt achter de gesloten deuren van een speelkamer en meldde zich aan voor een bdsm-workshop. Met alle risico’s van dien...

Interview met Howard Komproe

De afgelopen jaren werd de keuken het tweede podium van Howard Komproe(54), een plek waar hij net zo vrij improviseert als in het theater. Vanuit zijn liefde voor koken en een groeiende ergernis over hoe de Surinaamse keuken in Nederland wordt platgeslagen tot bananenketchup, ontstond een nieuwe voorstelling waarin hij eten, identiteiten humor door elkaar roert. ‘Ik wilde laten zien hoe ridicuul het is dat er iets bestaat als patatje-roti-stoof.’

Howard Komproe

Vijf Capitoolbestormers, vijf jaar later

Op 6 januari 2021 bestormden duizenden Trump-aanhangers het Capitool in Washington D.C. Veel relschoppers verdwenen achter de tralies, 1579 van hen kregen een jaar geleden gratie van de Amerikaanse president. Sindsdien zitten er alweer veel in de gevangenis, hoewel er ook positieve uitzonderingen zijn.‘We zaten die dag fout, we braken de wet.’

Wojo in actie.

Op pad met graffiti-fotograaf Wojo

In twintig jaar tijd maakte Wolfgang Josten (68), op straat beter bekend als Wojo, ruim 140.000 graffiti-foto’s. Dat betekent: illegaal over de spoorrails struinen om wagons te spotten, op viaducten klimmen en door hekken kruipen. Verslaggever Lennart van der Deure volgde hem op de meest obscure plekken in de hoofdstad en was erbij toen hij zijn fotoboek aan de man bracht. ‘Het feit dat Wojo zo dedicated is, maakt hem bijzonder.’