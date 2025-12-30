Littler lacht publiek uit: 'Jullie betalen geld voor tickets en zo betalen jullie mijn prijzengeld'

Dartsfenomeen Luke Littler werd voor het eerst op het WK in Engeland uitgejouwd, wat een verrassende en verhitte reactie teweegbracht.

Onverwachte vijandigheid in Alexandra Palace

Tijdens zijn partij tegen Rob Cross op het WK darts kreeg Luke 'The Nuke' Littler voor het eerst in zijn carrière te maken met een vijandig thuispubliek. In het Londense Alexandra Palace probeerden toeschouwers hem op cruciale momenten uit zijn concentratie te halen door luid boegeroep. Hoewel hij eerder in Duitsland met vijandigheid te maken had, was dit een nieuwe en verrassende ervaring in eigen land.

De zichtbare irritatie bij de jonge dartsensatie maakte al snel plaats voor een strijdlustige houding. Het leek de tiener juist de extra motivatie te geven die hij nodig had om de partij tegen zijn ervaren landgenoot naar zich toe te trekken en de overwinning veilig te stellen.

Littlers sneer en nuchtere analyse

Direct na zijn winnende pijl kon Littler het niet laten om een sneer uit te delen aan het publiek dat hem nog steeds uitjouwde. In een interview met Sky Sports sprak hij de menigte lachend toe: 'Het doet me niks. Jullie betalen voor tickets en daarmee mijn prijzengeld, dus bedankt.' Op de persconferentie reageerde hij uitgebreider.

'Ik was verrast,' gaf hij toe. 'Het is de eerste keer hier dat het publiek niet wilde dat ik zou winnen.' Hij toonde begrip voor de steun aan de underdog, maar rechtvaardigde zijn eigen emotionele reactie. 'Mensen zullen zeggen dat het niet volwassen was, maar zij zouden eens op mijn plek moeten staan.'

Een les in volwassenheid voor 'The Nuke'

Littler erkent dat hij tijdens de wedstrijd zijn hoofd even 'verloren' was, maar ziet het incident vooral als een teken van zijn mentale groei. Hij gaf aan dat hij twee jaar geleden, bij zijn debuut, waarschijnlijk de weg volledig was kwijtgeraakt. 'Dan was ik met links gaan gooien,' grapte hij. Nu wist hij de negatieve energie om te zetten in een boost.

Hij beschouwt de ervaring als een belangrijk leermoment voor de rest van zijn carrière. 'Ik moet leren dat ik niet alle emoties zomaar laat gaan en beter met het publiek omga.' Vooruitkijkend op zijn kwartfinale op Nieuwjaarsdag blijft hij realistisch: 'Ik hou rekening met het ergste.'