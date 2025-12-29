Mannenweekend: hier moet je zijn voor avontuur, bier en helse nachten

Even weg met de mannen. Geen gezeur, geen werk, samen op pad. Een mannenweekend draait om actie, ontspanning en plekken waar je later nog jaren over lult. Maar waar ga je heen? Check deze locaties in Nederland en net over de grens, waar je met je maten het maximale uit een weekend haalt.

Ardennen: modder, avontuur en adrenaline

De Ardennen zijn hét speelveld voor mannen die niet bang zijn voor vieze handen. Quad rijden door de bossen, paintballen in oude bunkers en raften op de Ourthe. Na een dag vol actie strijk je neer in een van de groepsaccommodaties waar je de barbecue aansteekt en met een koud biertje de dag doorneemt. De Ardennen zijn rauw, puur en perfect voor wie avontuur zoekt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Amsterdam: muziek en nachten die te laat eindigen

Amsterdam is de plek voor wie van stadschaos houdt. Begin met een bierproeverij bij Brouwerij ’t IJ, ga daarna los op de kartbaan in Amsterdam-West en eindig in de Melkweg of Paradiso. De stad bruist 24/7. Slapen doe je maar later. Hier draait het om tempo, gezelligheid en keihard genieten.

Texel: strand, zee en vuurtorengevoel

Wil je meer chillen? Dan is Texel ideaal. Overdag scheur je met een ribboot over de Waddenzee of ga je wadlopen voor de sportieve variant. ’s Avonds duik je met je vrienden de kroegen van Den Burg in of je kookt zelf in een van de vakantiehuizen aan zee . Niets zo lekker als wakker worden met de zeelucht in je neus en het strand op loopafstand.

Valkenburg: grotten, bier en oude charme

In Limburg pak je het anders aan. In Valkenburg kun je mountainbiken door heuvels die je kuiten op scherp zetten, lasergamen in de mergelgrotten en daarna neerploffen in een bruine kroeg met een lokaal speciaalbier. Het stadje heeft charme, maar laat je niet foppen: dit is een plek waar je prima nachten kunt maken.

Hamburg: Duits, hard en onvergetelijk

Hamburg is de stad voor mannen die het bruisende nachtleven willen combineren met een vleug cultuur. Overdag check je de haven en ga je op een speedboot-tour. ’s Avonds wacht de Reeperbahn, waar je cafés, clubs en livemuziek in overvloed vindt. Hamburg is ruig en recht voor z’n raap, precies goed voor een weekend met de mannen.

Rotterdam: scooters en skyline

Rotterdam heeft alles wat je nodig hebt voor een weekend knallen. Klim de Euromast op, huur elektrische scooters om de stad te verkennen en maak een rondvaart door de haven. ’s Avonds duik je de Witte de Withstraat in voor borrel, bier en muziek. De skyline, de vibe en de rauwe energie maken Rotterdam een belevenisvolle stad die indruk maakt. Vraag je niet af waar te eten, want de keuze aan restaurants van duur tot goedkoop zijn in de Maasstad te kust en te keur.

Berlijn: historie en chaos in één

Heb je zin om wat verder te gaan? Dan is Berlijn een topbestemming. Overdag bezoek je de Berlijnse Muur of Checkpoint Charlie, en ’s avonds duik je de underground scene in. Clubs als Berghain en Sisyphos zijn wereldberoemd en leveren je gegarandeerd een nacht die je niet snel vergeet, of misschien toch wel, afhankelijk van de hoeveel alcoholische versnaperingen die erdoorheen gaan.

Maastricht: bourgondisch genieten

Wil je het mannenweekend wat luxer aankleden, dan is Maastricht ideaal. Het centrum barst van de cafés en restaurants waar je je bourgondisch kunt eten. Stoofvlees, Limburgse vlaai, culinaire hoogstandjes. Kers op de taart: het nachtleven is overvloedig. Combineer je trip met een potje golf of een wijnproeverij en je hebt een relaxte, maar stijlvolle trip te pakken.

Antwerpen: dichtbij maar toch anders

Antwerpen is een stad die alles combineert: exclusieve winkels, gezellige kroegen, een haven die je kunt verkennen en een nachtleven dat tot in de vroege uurtjes doorgaat. De Grote Markt staat bol van de kroegen waar je van alles kunt proberen. Vervolgens rol je zo een club in. Het grote voordeel: je bent er in no time vanuit Nederland.

Scheveningen: zee, zand en strandclubs

Voor een zomerse vibe hoef je niet ver te reizen. Scheveningen biedt alles wat je nodig hebt: powerkiten, surfen of gewoon keihard chillen in een strandtent. Overdag sportief bezig, ’s avonds de boulevard op voor vis en cocktails. En met Den Haag om de hoek is er genoeg keuze voor een avond stappen.

Gent: middeleeuwse gezelligheid

Gent is misschien minder bekend dan Antwerpen, maar zeker de moeite waard. Je loopt door een middeleeuws centrum, drinkt lokaal gebrouwen bier zoals Gentse Strop en vaart met een rondvaartboot over de Leie. Het nachtleven is studentikoos en losjes, ideaal voor een groep vrienden die geen zin heeft in poespas.