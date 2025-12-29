Laat je niet misleiden door je zorgverzekeraar en vergelijk voor 2026

Het is weer die tijd van het jaar. De reclameblokken worden overspoeld met mierzoete spotjes van zorgverzekeraars. Ze beloven dat ze 'naast je staan', dat ze 'zorgen voor elkaar' en meer van dat soort marketingpraat. Trap er niet in. Een verzekeraar is geen filantropische instelling, maar een bedrijf dat onder aan de streep gewoon zwarte cijfers moet schrijven. En wie betaalt die winst? Juist, jij.

De kunst is om het spelletje slim mee te spelen. Ze gokken erop dat jij te lui bent om over te stappen. Dat je die polis gewoon laat doorlopen omdat je geen zin hebt in gedoe. Dat is precies waar ze hun geld verdienen. De trouwe klant is de sjaak. Wie elk jaar shopt, pakt de voordelen. Zo simpel is het. Tijd om die polis eens genadeloos tegen het licht te houden en te stoppen met het sponsoren van kantoorpanden met marmeren vloeren.

De fabel van de tandartsverzekering

Laten we meteen een heilig huisje omvertrappen: de tandartsverzekering. Veel mensen sluiten die standaard af 'voor de zekerheid'. Ze zijn bang voor een hoge rekening. Maar heb je wel eens gerekend? Een tandartsverzekering kost al snel tien tot vijftien euro per maand. Dat is honderdtwintig tot honderdtachtig euro per jaar. Vaak is de maximale vergoeding die je daarvoor terugkrijgt amper hoger dan de premie die je betaalt.

Ga je twee keer per jaar op controle en laat je eens in de drie jaar een gaatje vullen? Dan ben je met een verzekering gewoon duurder uit. Je bent dan feitelijk je eigen schade aan het voorfinancieren, met de verzekeraar als dure tussenpersoon. Tandartsverzekering vergelijken is alleen zinvol als je een slecht gebit hebt en weet dat er kronen, bruggen of wortelkanaalbehandelingen aan zitten te komen. Voor het reguliere onderhoud kun je die rekening beter zelf betalen. Dat scheelt je op jaarbasis gewoon harde euro's.

Basisverzekering is overal (bijna) gelijk

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Of je nu bij de duurste merkverzekeraar zit of bij een prijsvechter: de dokter is de dokter en het ziekenhuis is het ziekenhuis. Het medische aanbod is wettelijk vastgelegd. Waar zit dan het prijsverschil in? In de service, de keuzevrijheid en de marketing.

Als jij niet geeft om een app die er gelikt uitziet of een klantenservice die ook op zondagavond bereikbaar is, waarom zou je er dan voor betalen? Veel mensen willen gewoon de goedkoopste zorgverzekering met € 385 eigen risico . Ze willen geen financiële risico's nemen met een verhoogd eigen risico, maar ze willen ook niet betalen voor onzin. Door te kiezen voor een budgetpolis of een internetlabel bespaar je flink, zonder dat je inlevert op de medische noodzaak. Laat je niet bang maken dat je bij een goedkope polis niet geholpen wordt. In Nederland heeft iedereen recht op spoedzorg en noodzakelijke behandelingen.

Stop met betalen voor lucht

Aanvullende verzekeringen zijn de melkkoeien van de branche. Hier mogen verzekeraars winst op maken en dat doen ze dan ook. Ze stoppen pakketten vol met vergoedingen die goed klinken maar zelden worden gebruikt. Acupunctuur, brillenvergoedingen van drie tientjes (waar je net een brillenkoker voor koopt) en cursussen afvallen.

Kijk eens kritisch naar wat je nu echt gebruikt. Heb je die fysiotherapie vorig jaar nodig gehad? Nee? Waarom verzeker je het dan? Verzekeren doe je voor risico's die je niet zelf kunt dragen. Een brandend huis is een risico. Een keer naar de fysio voor vier tientjes is vervelend, maar geen faillissement. Durf dat risico zelf te dragen. Het levert je direct financiële ruimte op. Wees geen dief van je eigen portemonnee en trap niet in de angstcultuur die verzekeraars creëren. Jij bent de baas over je eigen geld.