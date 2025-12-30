Waarom Taiwan een invasie door het Chinese leger succesvol af kan slaan

De spanningen in Taiwan nemen door Chinese militaire oefeningen rondom het eiland toe. Een Chinese invasie van Taiwan is volgens de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations echter een extreem complexe operatie, met een grote kans op mislukking door enorme obstakels.

De verraderlijke oversteek van de Straat van Taiwan

De eerste horde voor het Chinese leger is de Straat van Taiwan, een waterweg van ruim 140 kilometer breed. Door de ruwe zee en twee moessonseizoenen per jaar is een amfibische invasie slechts enkele maanden mogelijk. Het transporteren van honderdduizenden soldaten zou weken duren en vereist duizenden schepen.

Deze vloot zou een traag en kwetsbaar doelwit vormen voor de Taiwanese marine en anti-schipraketten. China’s voorbereidingen, zoals het verzamelen van troepen en materieel aan de kust, zouden bovendien vroegtijdig worden opgemerkt, waardoor Taiwan zich kan voorbereiden op de aanval en landingsplaatsen kan versterken.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Geografische forten en beperkte landingszones

Zelfs als Chinese troepen de oversteek overleven, wacht de volgende uitdaging: het vinden van een geschikte landingsplaats. De westkust van Taiwan heeft overwegend ondiep water, waardoor grote schepen ver van de kust moeten blijven. De oostkust bestaat voornamelijk uit steile kliffen. De weinige geschikte stranden en havens zijn zwaar verdedigd met mijnen en andere obstakels.

Eenmaal aan land wordt het Chinese leger geconfronteerd met een bergachtig en onherbergzaam binnenland. Dit terrein is een nachtmerrie voor een invasiemacht, maar perfect voor het Taiwanese leger om een effectieve guerrillaoorlog te voeren vanuit de bergen.

Stedelijke oorlogsvoering als laatste horde

Het uiteindelijke doel van een invasie zou de controle over de hoofdstad Taipei zijn. De stad ligt echter in een bekken, omringd door bergen die als natuurlijke verdedigingslinies dienen. Aanvallende troepen zouden door smalle, goed verdedigbare passen en tunnels moeten trekken, die Taiwan eenvoudig kan vernietigen.

Als het Chinese leger Taipei toch weet binnen te dringen, wacht de zwaarste beproeving: stedelijke oorlogsvoering. Straat-voor-straat gevechten in een dichtbevolkte metropool met miljoenen inwoners zouden leiden tot immense verliezen en een langdurige, kostbare strijd die China zich moeilijk kan permitteren.