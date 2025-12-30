AI veroorzaakte in 2025 evenveel CO2-uitstoot als heel New York

De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft een aanzienlijke en zorgwekkende impact op ons milieu.

De enorme CO2-voetafdruk van AI

De AI-revolutie heeft in 2025 evenveel CO2-uitstoot veroorzaakt als een metropool als New York City. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse academicus Alex de Vries-Gao. De geschatte 80 miljoen ton aan broeikasgassen is vergelijkbaar met ruim 8% van de wereldwijde uitstoot door de luchtvaart.

Deze cijfers, gebaseerd op rapportages van techbedrijven zelf, onderstrepen de noodzaak voor meer transparantie over de klimaatimpact. De maatschappij draait nu op voor de milieukosten, terwijl de techgiganten de winst opstrijken. Er wordt dan ook gepleit voor strengere regelgeving en verantwoordelijkheid.

Waterverbruik en de datacenter-explosie

Niet alleen de uitstoot is een probleem; ook het waterverbruik van AI-systemen is gigantisch. Met een geschat verbruik van 765 miljard liter in 2025, overstijgt dit de totale wereldwijde vraag naar gebotteld water. Deze watervoetafdruk is zelfs een derde hoger dan eerdere schattingen voor alle datacenters bij elkaar.

De bouw van nieuwe, energie-intensieve 'hyperscale' datacenters, gedreven door generatieve AI, is nog maar net begonnen. Eén zo'n faciliteit kan al evenveel klimaatemissies genereren als meerdere internationale luchthavens, wat de druk op natuurlijke bronnen verder opvoert.

De uitdagingen voor techgiganten

Grote techbedrijven zoals Google staan voor een enorme uitdaging. Hoewel er wordt geïnvesteerd in schone energie, is de uitrol van koolstofvrije technologieën vaak te traag om de groeiende energievraag van AI bij te benen. De grootste datacenters verbruiken evenveel elektriciteit als miljoenen huishoudens.

In landen als India leidt een onbetrouwbaar stroomnet tot de bouw van enorme dieselgeneratorparken als back-up, wat een 'enorme koolstofschuld' creëert. De milieurapportages van bedrijven zijn vaak onvolledig, waardoor het lastig is de precieze impact van AI vast te stellen en de klimaatdoelen te halen.