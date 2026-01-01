'Is dat woke?': Suzanne Bosman over Amalia-aanvaring met Jetten tijdens debat

In een interview met Nouveau blikt Suzanne Bosman terug op de opmerking van D66-leider Rob Jetten over prinses Amalia tijdens het EenVandaag Verkiezingsdebat in Ahoy.

Het complete interview met Suzanne Bosman staat in de nieuwste Nouveau. Deze ligt sinds woensdag 31 december in de winkel of is online te bestellen via deze link.

'Seksistische opmerking' over Amalia

Tijdens een discussie over Defensie voor een zaal met 2.000 studenten, opperde Rob Jetten dat de deelname van prinses Amalia aan een militaire training goede promotie zou zijn. Hij voegde daaraan toe: 'Ik gok dat een aantal kerels hier in de zaal daar wel zin in heeft.'

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Suzanne Bosman greep als debatleider onmiddellijk in en kapittelde de D66-leider: 'Wat is dat nu voor seksistische opmerking?'. Jetten probeerde zijn woorden nog te redden door te benadrukken hoe 'stoer' hij Amalia's keuze vond, maar de ophef was al een feit.

Reactie Bosman: 'Niet woke, maar wie ik ben'

De directe interventie van Bosman werd door critici al snel als 'woke' bestempeld.

In het interview met Nouveau reageerde de presentatrice op die kritiek. 'Ik ben iemand die zichzelf een beetje meebrengt tijdens zulke evenementen,' verklaarde ze. Bosman gaf aan vooral verbaasd te zijn dat juist Jetten, als progressief politicus, een dergelijke opmerking maakte. 'En dat flap ik er dan uit. Is dat woke?.Nee, dat is wie ik ben en hoe ik denk,' aldus Bosman, die de kritiek naast zich neerlegde.

Nasleep van het debat

Het incident leidde tot veel discussie, zowel in de politiek als op sociale media. Terwijl sommigen de opmerking van Jetten als een misplaatste grap zagen, vonden anderen het een duidelijk voorbeeld van seksisme.

Jetten zelf noemde zijn opmerking achteraf 'niet zo handig'.De discussie werd een treffend voorbeeld van de bredere maatschappelijke dialoog over taalgebruik, seksisme en de zogenoemde 'woke'-cultuur in Nederland.