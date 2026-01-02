Trump verklaart blauwe plekken: 'Ik neem hogere dosis aspirine dan dokters aanbevelen'

Opmerkelijk aspirinegebruik veroorzaakt blauwe plekken

In een recent interview onthulde Donald Trump dat hij al 25 jaar lang dagelijks een dosis aspirine van 325 mg inneemt, wat aanzienlijk hoger is dan de door artsen aanbevolen 81 mg. De reden? Hij wil 'geen dik bloed door zijn aderen hebben stromen'. Deze hoge dosering heeft echter een zichtbaar gevolg: de voormalige president krijgt er snel blauwe plekken van, met name op zijn handen. Dit komt doordat aspirine de bloedstolling vertraagt.

Trump wuift de zorgen hierover weg en heeft een praktische oplossing gevonden. Hij geeft toe altijd make-up bij de hand te hebben om de plekken binnen 'ongeveer 10 seconden' te camoufleren, zodat niemand zich ongerust maakt. Deze openbaring bevestigt eerdere speculaties, nadat zijn woordvoerder de plekken eerder toeschreef aan 'lichte irritatie' door het vele handen schudden.

Vermoeidheid en gehoor: tekenen van ouderdom?

De 79-jarige Trump, de oudste president bij inhuldiging, wordt steeds vaker geconfronteerd met vragen over tekenen van veroudering. Geruchten dat hij in slaap zou vallen tijdens vergaderingen, wijst hij van de hand. Hij stelt juist weinig slaap nodig te hebben en zijn ogen soms bewust te sluiten om te ontspannen. Foto's waarop hij met gesloten ogen staat, zijn volgens hem vaak het resultaat van een ongelukkige timing.

Ironisch genoeg bekritiseerde hij zijn voorganger Joe Biden juist vaak om diens vermoeide indruk. Ook vragen over zijn gehoor wuift hij weg met sarcasme, hoewel hij toegeeft moeite te hebben met het verstaan van gesprekken in een drukke omgeving. Zijn arts houdt echter vol dat zijn gehoor 'normaal' is.

Een afkeer van sport en vertrouwen op genen

Opvallend is Trumps weigering om extra te sporten, iets wat hij simpelweg 'saai' noemt. Uren op een loopband doorbrengen is niets voor hem. Na de diagnose van een chronische aderaandoening, weigerde hij compressiekousen te dragen en koos hij als alternatief om vaker op te staan van zijn bureau. Naast af en toe een rondje golf, doet hij weinig aan extra beweging om zijn gezondheid te bevorderen.

Ondanks deze keuzes en de medische adviezen, beschrijft Trump zijn gezondheid als 'perfect'. Hij schrijft zijn hoge energieniveau niet toe aan een gezonde levensstijl, maar aan zijn 'goede genen', die hij van zijn ouders zou hebben geërfd. Dit zelfvertrouwen staat in schril contrast met de observaties en zorgen van buitenaf.