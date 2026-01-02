Pasta-oorlog VS en Italië afgewend: Trump verlaagt tarieven van 107 procent

Hoge importheffingen van de baan

Een forse prijsstijging voor Italiaanse pasta in de Verenigde Staten is voorlopig afgewend. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft aangekondigd de voorgestelde importtarieven op pasta van dertien Italiaanse producenten drastisch te verlagen. Aanvankelijk dreigde een heffing van 107%, bovenop de bestaande tarieven voor de meeste producten uit de Europese Unie.

Deze maatregel zou de prijs voor consumenten flink hebben opgedreven. Dankzij nieuwe gesprekken en de bereidheid van de Italiaanse bedrijven om samen te werken, is deze extreme heffing nu van tafel. De definitieve tarieven worden op 12 maart bekendgemaakt.

Onderzoek naar oneerlijke concurrentie

De aanleiding voor de mogelijke tariefverhoging was een antidumpingklacht die afgelopen juli werd ingediend door twee Amerikaanse voedselproducenten, 8th Avenue Food & Provisions en Winland Foods. Zij beschuldigden diverse Italiaanse bedrijven ervan hun pasta tegen oneerlijk lage prijzen op de Amerikaanse markt te verkopen, wat neerkomt op oneerlijke concurrentie.

Een voorlopig onderzoek van het ministerie van Handel wees uit dat met name de bedrijven La Molisana en Pastificio Lucio Garofalo pasta onder de normale waarde verkochten en aanvankelijk onvoldoende meewerkten aan het onderzoek.

Verlaagde tarieven als teken van medewerking

Na de voorlopige conclusies hebben de Italiaanse pastamakers hun medewerking verbeterd en aanvullende informatie verstrekt. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van Handel ertoe bewogen de voorgestelde heffingen te heroverwegen. In plaats van de oorspronkelijke 92% extra, zullen de nieuwe tarieven naar verwachting tussen de 24% en 29% liggen.

Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde positief en ziet de verlaging als een erkenning van de bereidheid tot samenwerking van de Italiaanse bedrijven. Dit resultaat wordt gezien als een overwinning voor de transparantie in het handelsproces.