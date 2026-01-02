Leon Verdonschot: 'Het Friese dorpje Drogeham zal nooit meer hetzelfde zijn als jij er werkelijk neerstrijkt'

'Het wordt het decor van een realitysoap, een bedevaartsoord voor mensen die tegen jou opkijken (dan weet je genoeg: een omgekeerde braindrain richting Drogeham dus)'

Beste Jake Paul,

AC/DC-leadgitarist Angus Young woont al vele jarenlang grotendeels in Nederland, om precies te zijn in Aalten in de Achterhoek. Hij woont er met zijn Nederlandse vrouw, in een huis dat de Lindenhof heet. Er zijn vele pogingen gedaan om Het Verhaal of De Reportage te maken over een wereldberoemde muzikant die in een Nederlands dorp woont, maar ze zijn allemaal mislukt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ze eindigden niet alleen bij het hek om het huis, maar ook bij de dorpelingen, die geen behoefte hebben aan een hype. Het zijn immers Friezen. Volgens een bericht dat vorig jaar op de site van Omrop Fryslân stond, worden Friezen ‘snel geassocieerd met termen als koppig, eigenzinnig, stug, eenkennig en sterk nationalistisch’. Dan zit je niet te wachten op de zoveelste groep hijgers met een camera of smartphone.

Er is vaker sprake geweest van beroemde internationale artiesten die een huis of appartement zouden kopen in Nederland. In 2016 ging het gerucht dat Justin Bieber een penthouse op de Dam in Amsterdam had gekocht voor een kleine 25 miljoen euro. Dat haalde vele kranten en het Jeugdjournaal. Het bleek alleen niet waar. Maar in de korte periode waarin het waar léék, voelde je de hysterie al aanzwellen.

Nu schijn jij in Friesland te komen wonen, al dan niet gedeeltelijk. Je hebt er met je verloofde Jutta Leerdam een bod gedaan op een boerderij. Friesland is een van de weinige provincies van Nederland waar huizen nog betaalbaar zijn. In steden als Eindhoven en Amsterdam, waar veel expats wonen, is duidelijk geworden wat er met de woningmarkt gebeurt wanneer veel buitenlandse werknemers erheen trekken die met gemak een duur appartement kunnen kopen, als hun baas het niet al betaalt.

In Friesland wonen niet zoveel expats. Nu krijgen ze jou, en daarmee alles tegelijk. Allereerst de expat der expats, die voor 92 miljoen euro zijn kaak laat breken door een échte bokser, en dus alles kan kopen wat hij wil.

Maar ook de mediahype der mediahypes. Waren wereldsterren die (tijdelijk) in Nederland woonden, net als Angus Young, vooral op zoek naar privacy, bij jou ben je zeker van het tegenovergestelde. Het Friese dorpje Drogeham zal nooit meer hetzelfde zijn als jij er werkelijk neerstrijkt. Het wordt het decor van een realitysoap, een bedevaartsoord voor mensen die tegen jou opkijken (dan weet je genoeg: een omgekeerde braindrain richting Drogeham dus), en een magneet voor datgene waar types als jij van leven: aandacht.

Een van je laatste vele smakeloze uitingen, voor Anthony Joshua je voor even het zwijgen oplegde, was het aanmoedigen van zo hard mogelijke uitzettingen door de Amerikaanse migratiedienst ICE, inclusief het noemen van mensen die ze ook mochten oppakken wat jou betreft. Dat treft: ons nieuwe kabinet gaat werk maken van een strenger migratiebeleid. Hopelijk staan ze op tijd op het bordes om te voorkomen dat jij je in Friesland vestigt. En anders hoop ik op Blokkeerfriezen.