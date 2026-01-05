'Wakanda Forever': Michael B. Jordan in therapie na schurkenrol in film Black Panther

Killmonger bleef hangen

Acteur Michael B. Jordan gaf toe dat hij na de opnames van de Marvel-kaskraker 'Black Panther' (2018) professionele hulp nodig had. De rol van de complexe schurk Erik Killmonger bleef nog enige tijd aan hem kleven, waardoor hij besloot in therapie te gaan.

Jordan beschreef het als een noodzakelijk proces om te ontspannen en te leren hoe hij een personage volledig achter zich kon laten. Het was een keerpunt waarop hij het belang van mentale nazorg voor acteurs inzag.

De isolatie van een acteur

Volgens Jordan is acteren vaak een eenzame reis, vol met individuele voorbereiding en auditieprocessen. Om Killmonger te kunnen doorgronden, isoleerde hij zich bewust, zelfs van zijn eigen familie. Hij sprak weinig en dompelde zich volledig onder in de mentaliteit van het personage. Deze intense voorbereiding maakte het des te moeilijker om de duistere denkwijze van Killmonger van zich af te schudden na afloop van de productie.

De psychologie van de schurk

Jordan verklaarde dat het begrijpen van de psychologie van Killmonger essentieel was voor zijn vertolking. Het personage kende weinig liefde en werd gevormd door verraad en falende systemen.

Deze diepgewortelde frustratie en woede waren de drijfveren achter zijn daden in de film van regisseur Ryan Coogler. Door te praten over deze zware thema's in therapie, kon Jordan de rol uiteindelijk een plek geven en zijn eigen welzijn vooropstellen.