Zenuwslopend: man in Californië vindt enorme zwarte beer in zijn kruipruimte

Een man uit Zuid-Californië heeft een ongenode gast: een zwarte beer die zijn intrek heeft genomen in de kruipruimte onder zijn huis.

Een grote verrassing onder de vloer

Ken Johnson (63) uit de plaats Altadena ontdekte dat hij een nieuwe, harige huisgenoot had. Een grote zwarte beer had besloten de kruipruimte onder zijn huis als winterverblijf te gebruiken. Johnson had al in juni een camera geïnstalleerd na het zien van schade, maar pas recent verscheen de beer op beeld.

De bewoner maakt zich zorgen over mogelijke vernielingen door het dier, dat hij omschrijft als 'enorm' en noemt de situatie 'zenuwslopend'. De beer, door buren 'Barry' genoemd, is al meerdere keren gezien terwijl hij het huis in en uit ging en zelfs de vuilnisbakken plunderde.

Gevolgen van de bosbranden

De aanwezigheid van beren in woonwijken is een direct gevolg van de verwoestende bosbrand die in januari door de regio raasde. Deze brand vernietigde niet alleen duizenden gebouwen, maar ook het natuurlijke leefgebied van veel wilde dieren in het Angeles National Forest.

Voedselbronnen werden vernietigd, waardoor dieren zoals beren gedwongen werden om hun toevlucht te zoeken in door mensen bewoonde gebieden. Al eerder werden er beren gevonden in leegstaande huizen en kruipruimtes, wat de dringende noodzaak onderstreept om openingen onder huizen in het gebied goed af te sluiten.

Wachten op een oplossing

Johnson heeft hulp gezocht bij de autoriteiten nadat de beer naar hem gromde. Hij werd doorverwezen naar een online formulier van de California Department of Fish and Wildlife (CDFW), maar heeft nog geen reactie ontvangen. Volgens een woordvoerder van het CDFW zijn meldingen van beren in kruipruimtes in deze tijd van het jaar gebruikelijk, en zijn teams druk met andere incidenten.

Gefrustreerd door het uitblijven van hulp, overweegt Johnson nu zelf actie te ondernemen. Hij grapt over een plan om de beer met broodjes weg te lokken, zodat hij de toegang tot de kruipruimte kan blokkeren met zandzakken met pepperspray erop.