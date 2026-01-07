Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 2e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Exclusief interview met Belarussische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski

Dankzij een nieuwe deal tussen de diplomaten van Donald Trump en alleenheerser Aleksandr Loekasjenko werden voor de vierde keer op rij politieke gevangenen vanuit Belarus de grens overgezet naar Oekraïne en Litouwen. Onder hen Ales Bialiatski (63). Nieuwe Revu-verslaggever Ardy Beld sprak exclusief met de Nobelprijswinnaar. ‘Er zijn nog steeds meer dan duizend politieke gevangenen in Belarus'.

Godfathers van de techno

Ze waren de koningen van de kermis en de stille motor achter het succes van DJ Jean en Paul Elstak. Toch werden Koen Groeneveld en Addy van der Zwan, alias de Klubbheads, uitgekotst door de serieuze muziekpers. Maar kijk nu. Terwijl de techno-elite in Berlijn hun oude platen draait alsof het heilige relikwieën zijn, maken we een odyssee langs mistige stadions, aftandse bordelen en modderige circustenten. ‘Ze noemen ons nu godfathers, maar we moeten nog steeds pissen in een Dixi.’

Koen en Addy in hun jongere jaren.

Interview met Hugo Metsers jr.

Het leek Hugo Metsers jr. (57) voor de wind te gaan. Als acteur, filmmaker en docent camera-acteren was hij een vaste naam in de film- en tv-wereld, totdat hij in één klap werd gecanceld. Een periode van isolatie en zelfonderzoek volgde, met als afsluiter het boek Blootgegeven, waarin hij ongecensureerd terugblikt op z’n onconventionele jeugd, zijn succesjaren als acteur en de val die volgde na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Waar staat hij nu?

Hugo Metsers jr.

Koninklijk kind voor Wendy van Wanten

Nederland leerde de Vlaamse Wendy Van Wanten kennen als presentatrice van het erotisch getinte programma De PinUp Club, dat van 1987 tot 1990 te zien was op Veronica. 35 jaar later blijkt ze de moeder van een Belgische prins, die al de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt en eindelijk door zijn koninklijke vader is erkend.

Cafe Daktari in Rotterdam.

Echt Rotterdams erfgoed

Tien cafés zijn in Rotterdam dit jaar officieel erkend als ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. Hoog tijd dus voor een dag in de Rotterdamse bruine kroeg, waar het nog altijd ruikt naar oude tafelkleedjes en verschraald bier. En waar het er soms best ruw aan toegaat. ‘De wereld is één groot gekkenhuis, en dit is het hoofdkantoor.’