Bekijk de beelden: 'Narcoterrorist' Maduro voor de Amerikaanse rechter

Arrestatie en overdracht in New York

Beelden van Fox News tonen hoe een geboeide Nicolás Maduro door Amerikaanse autoriteiten van een helikopter naar een gepantserde wagen wordt overgebracht. Hij werd enkele dagen eerder gearresteerd tijdens een inval in zijn presidentiële paleis. Ook zijn vrouw, Cilia Flores, die eveneens een hoge functie bekleedde binnen het socialistische regime, werd bij de inval opgepakt. Beiden zullen in New York voor de rechter moeten verschijnen.

Zware aanklachten wegens drugshandel

Maduro staat terecht voor vier ernstige misdrijven: samenzwering tot narco-terrorisme, samenzwering tot de import van cocaïne en het bezit van machinegeweren en vernietigingswapens.

Volgens de Amerikaanse justitie hebben Venezolaanse leiders meer dan 25 jaar lang hun machtspositie misbruikt om tonnen cocaïne de Verenigde Staten binnen te smokkelen. Flores wordt beschuldigd van drie vergelijkbare feiten.

Voorgeleiding in de rechtbank

Tijdens de eerste zitting zullen de aanklachten formeel aan Maduro en Flores worden voorgelezen. Er zullen geen getuigen worden gehoord. De verdachten krijgen de gelegenheid om een pleidooi in te dienen, waarna de rechter een volgende zittingsdatum zal plannen. De kans dat zij op borgtocht worden vrijgelaten is volgens juridische experts uiterst onwaarschijnlijk.