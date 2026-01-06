Trump-adviseur Stephen Miller over Venezuela: 'Wij zijn per definitie de baas en leggen de leiding van het land onze wil op'

Stephen Miller draaide er in een interview met CNN niet omheen: de Verenigde Staten runt Venezuela nu en heeft de leiding in een houdgreep.

De ijzeren vuist van Washington

In het onthullende interview heeft veiligheidsadviseur Stephen Miller bevestigd wat Trump al zei: de VS runt Venezuela. Na de beëdiging van een waarnemend president, is het een publiek geheim dat de werkelijke macht niet in Caracas ligt. 'Onze militaire aanwezigheid dwingt gehoorzaamheid af,' stelde Miller onomwonden. 'Daarmee zijn we per definitie de baas.' Dit volgt op de recente claim van president Trump dat Washington het land zou gaan besturen, een bewering die steeds meer de realiteit blijkt.

Een doctrine van dominantie

De Amerikaanse strategie is gebaseerd op een harde doctrine: pure militaire suprematie. Miller benadrukte dat in de hedendaagse wereldorde alles draait om 'militaire macht en kracht'. Deze filosofie rechtvaardigt de Amerikaanse controle over het Zuid-Amerikaanse land. De boodschap is helder: wie de sterkste militaire macht heeft, bepaalt de regels. De Amerikaanse wil wordt de Venezolaanse wet, waarmee een nieuw hoofdstuk in de geopolitiek van het westelijk halfrond wordt geschreven.

De olie als ware prijs

Hoewel politieke retoriek de boventoon voert, is de werkelijke drijfveer de immense olierijkdom van Venezuela. De Amerikaanse interventie is niet alleen een machtsvertoon, maar ook een strategische economische zet. Trump's visie om Amerikaanse oliebedrijven de infrastructuur te laten herbouwen, is een duidelijk signaal dat de controle over de oliereserves de ultieme prijs is. De militaire operatie dient zo een dubbel doel: het opleggen van de politieke wil en het veiligstellen van miljarden aan toekomstige olie-inkomsten.