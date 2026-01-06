Amerika valt Groenland binnen: wat kan Europa écht doen?

Volgens een analyse van het Vlaamse VRT NWS zou een Amerikaanse aanval op Groenland Europa dwingen kleur te bekennen.

Juridische chaos en de NAVO-paradox

Een Amerikaanse invasie van Groenland, Deens grondgebied, zou de NAVO in een existentiële crisis storten. Theoretisch activeert dit Artikel 5, wat zou betekenen dat bondgenoten moeten reageren op een aanval door hun eigen machtigste lid. Aangezien de VS elke NAVO-beslissing kan blokkeren, wordt de alliantie tandeloos.

Juristen kijken daarom ook naar de bijstandsclausule van de EU, maar de status van Groenland als niet-EU-lgebied (maar geassocieerd overzees gebied) maakt dit een grijs gebied. Deze juridische en politieke verlamming zou het einde van de NAVO als geloofwaardige defensieve organisatie kunnen betekenen, precies omdat het fundament van vertrouwen in de VS als beschermer zou wegvallen.

Militaire symboliek versus realiteit

Militair gezien kan Europa een conflict met de VS niet winnen en zal het dat ook niet proberen. Toch is een symbolische militaire aanwezigheid een serieuze optie. Het sturen van Europese troepen, zoals geadviseerd door het EU Militair Comité, dient niet om te vechten, maar om een duidelijke politieke boodschap af te geven: dit is een Europese rode lijn.

Denemarken heeft zijn eigen Arctische defensie al opgeschaald met miljardeninvesteringen in drones en vaartuigen. Deze acties zijn bedoeld als afschrikmiddel en een signaal van vastberadenheid, hoewel de ironie groot is dat een deel van het materieel, zoals F-35’s, van Amerikaanse makelij is.

De economische wapens van Europa

Europa's echte macht ligt in de economie. Met 450 miljoen consumenten is de EU-markt onmisbaar voor Amerikaanse Big Tech-bedrijven als Google, Apple en Meta, die hier miljarden verdienen. Brussel heeft al laten zien bereid te zijn hoge boetes op te leggen en kan verder gaan door de toegang tot data en de markt te beperken.

Het Anti-Coercion Instrument (ACI) biedt een formeel kader om te reageren met tegenmaatregelen, zoals het uitsluiten van Amerikaanse bedrijven van de gigantische Europese aanbestedingsmarkt. Hoewel een dergelijke escalatie ongetwijfeld tot Amerikaanse handelstarieven en andere sancties zou leiden, is dit de meest effectieve hefboom die Europa heeft om zijn soevereiniteit te verdedigen.