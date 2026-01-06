Dames van Vandaag Inside over werken in een mannenwereld: 'Kom maar op met die foute grappen'

De dames van Vandaag Inside, Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle, delen hun visie op het werken in een mannenwereld. Ze benadrukken dat kwaliteit en kennis voorop staan.

Kwaliteit boven kwantiteit

De vrouwen zijn het erover eens dat het doordrammen van meer vrouwen in de sportjournalistiek, puur om het vrouw-zijn, averechts werkt. 'Je moet iemand neerzetten, omdat diegene goed is,' stelt Hélène. Noa voegt hieraan toe dat ze er moe van wordt als mensen zeggen: 'Wat goed dat jij hier ook bent.' Volgens haar hebben ze hun plek verdiend met kennis en kunde, niet 'omdat we tieten hebben en blond haar.'

Mannenwereld? Valt wel mee

Hoewel de journalistiek, en met name de sportjournalistiek, bekend staat als een mannenwereld, ervaren de dames dit niet als een probleem. Merel merkt op dat dit in de politiek al niet meer het geval is.

Hélène laat zich niet van de wijs brengen door opmerkingen over haar uiterlijk en Noa vindt het juist fijn om met mannen te werken, vanwege hun directheid. Ze kan zelfs lachen om 'foute' grappen. Wel moeten vrouwen volgens Hélène en Noa bestand zijn tegen bepaalde reacties. Als een vrouw zich verspreekt, leidt dat al snel tot een stroom aan negatieve reacties op social media.