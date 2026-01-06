Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski leefde onder extreme omstandigheden in Belarussische cel

Verslaggever Ardy Beld sprak exclusief met de Belarussische Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski na zijn vrijlating. Het hele interview is vanaf woensdag te lezen in Nieuwe Revu, of hier online te bestellen.

Onverwachte vrijlating en blinde rit

Zijn vrijlating na vierenhalf jaar kwam voor mensenrechtenactivist Ales Bialiatski (63) als een complete verrassing. ‘Tot het laatste moment wist ik niet wat er ging gebeuren,’ vertelt hij. Dankzij een diplomatieke deal tussen Donald Trump en alleenheerser Aleksandr Loekasjenko werd hij plotseling geblinddoekt en in een voertuig gezet.

Pas door zijn herkenning van de snelweg vermoedde hij op weg te zijn naar de Litouwse grens. De angst dat het mis zou gaan, bleef tot het eind. Bialiatski is scherp over het regime dat hij achterliet: ‘Belarus is in handen van een bende gangsters.’ Hij benadrukt dat er nog steeds meer dan duizend politieke gevangenen vastzitten.

Emotionele hereniging en onwerkelijke vrijheid

In Litouwen volgde een emotionele hereniging met zijn vrouw, die hij in al die jaren slechts één keer had mogen zien. ‘Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe ik me voelde,’ aldus Bialiatski. Het besef van zijn vrijheid is nog moeilijk te bevatten. De overgang van een uitzichtloze gevangenschap naar de mogelijkheid om weer vrij te bewegen voelt onwerkelijk. Terwijl hij herenigt met zijn vrouw, wacht zijn zoon in Warschau nog op een weerzien.