Verenigde Staten bereid om Groenland militair in te nemen

Strategisch belang en 'nationale veiligheid'

President Trump benadrukte 6 januari wederom de noodzaak om Groenland te verkrijgen vanwege de strategische ligging en de toenemende aanwezigheid van Russische en Chinese schepen in de regio. 'We hebben Groenland nodig voor onze nationale veiligheid', aldus Trump, die van mening is dat Denemarken deze veiligheid niet kan garanderen.

De interesse van de president is niet nieuw, maar de recente uitspraken aan boord van zijn regeringsvliegtuig en de bevestiging van het Witte Huis dat alle opties worden overwogen, hebben de situatie op scherp gezet. Het Witte Huis gaf aan dat 'het gebruik van het leger altijd een optie is' om belangrijke doelen op buitenlands beleid te bereiken.

Deens verzet krijgt internationale steun

Zowel de Deense premier Frederiksen als de Groenlanders zelf hebben het idee van een Amerikaanse overname resoluut van de hand gewezen. NAVO-bondgenoten, waaronder Nederland, hebben hun steun uitgesproken voor Denemarken.

Minister van Buitenlandse Zaken Van Weel stelde dat de toekomst van Groenland een beslissing is voor Denemarken en Groenland zelf. Een anonieme bron bij de Amerikaanse regering liet echter weten dat deze tegenstand Trump niet zal afschrikken en dat hij zijn plan voor het einde van zijn ambtstermijn wil realiseren.

Diplomatieke voorkeur en gevolgen

Hoewel een diplomatieke oplossing, zoals een aankoop of een andere vorm van verbintenis, de voorkeur van Trump heeft, blijft de militaire dreiging bestaan. De Verenigde Staten hebben al een militaire basis op Groenland, en een verzoek om deze uit te breiden zou volgens experts een makkelijke weg zijn om de Amerikaanse defensielinie te versterken. Politicoloog Claes de Vreese uitte bij NOS zijn zorgen over de unilaterale aanpak van Trump, die de diplomatieke weg omzeilt.

Hij waarschuwt dat een dergelijke actie tegen een democratische bondgenoot het einde van de NAVO in zijn huidige vorm zou kunnen betekenen, aangezien het de geloofwaardigheid van het bondgenootschap uiteraard ernstig zou ondermijnen.