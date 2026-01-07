Trump als oliebaron: Venezuela draagt voor miljarden aan olie over aan VS

Na de afzetting van Maduro heeft Trump aangekondigd dat de VS de olie-industrie in Venezuela weer zal opbouwen.

Trumps olie-aankondiging

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat Venezuela tussen de 30 en 50 miljoen vaten ruwe olie zal overdragen aan de Verenigde Staten. De opbrengst van de verkoop, naar schatting 2,8 miljard dollar (2,4 miljard euro), zal volgens Trump worden beheerd door de VS en ten goede komen aan 'zowel het Venezolaanse als het Amerikaanse volk'.

Deze aankondiging volgt op de verwijdering van president Nicolás Maduro, die in de VS wordt geconfronteerd met aanklachten wegens drugshandel. Grote Amerikaanse oliebedrijven en analisten reageren vooralsnog terughoudend op de plannen.

De uitdagingen van de Venezolaanse olie-industrie

Venezuela bezit 's werelds grootste bewezen oliereserves, maar de productie is sinds begin 2000 sterk gedaald. Het herstellen van de productiecapaciteit vergt volgens experts tientallen miljarden dollars en mogelijk een decennium.

De Venezolaanse olie is bovendien zwaar en complex om te raffineren. Momenteel is Chevron het enige Amerikaanse oliebedrijf dat nog actief is in het land. Bedrijven als ConocoPhillips, dat in het verleden activa verloor door nationalisatie, wachten de ontwikkelingen af.

Historische context van olie en nationalisatie

De claim van Trump dat Venezuela Amerikaanse olie 'gestolen' heeft, is complex. Hoewel Amerikaanse bedrijven een lange geschiedenis hebben in de Venezolaanse oliewinning, nationaliseerde het land de industrie in 1976.

In 2007 voerde president Hugo Chávez de staatscontrole verder op, wat leidde tot compensatieclaims van bedrijven als ConocoPhillips. Experts benadrukken dat de olie zelf altijd eigendom van Venezuela is gebleven, wat de claims van diefstal nuanceert.