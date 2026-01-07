Lego onthult grootste innovatie in 50 jaar: geavanceerde 'Smart Bricks' die reageren op spelende kinderen

Lego introduceert Smart Bricks: technologische blokjes die sets tot leven wekken met geluid, licht en interactieve reacties.

Wat zijn Lego Smart Bricks?

Het Deense speelgoedbedrijf heeft op de Consumer Electronics Show (CES) 2026 zijn Smart Play-systeem onthuld. Deze innovatie integreert geavanceerde elektronica in de vertrouwde bouwstenen. De Smart Bricks zelf bevatten sensoren, lichtjes, een kleine geluidssynthesizer en een accelerometer. Hierdoor kunnen ze beweging, positie en afstand detecteren. Ze werken samen met eveneens slimme Smart Minifigures en Smart Tags, die digitale identifiers bevatten.

Wanneer deze componenten met elkaar in interactie komen, worden er specifieke reacties geactiveerd. Denk aan een Lego-helikopter die vlieggeluiden maakt bij beweging of een verjaardagstaart van Lego die een liedje speelt zodra je de 'kaarsjes' uitblaast. Volgens Lego is het doel om kinderen te verrassen en hun natuurlijke speelwijze te versterken.

Experts verdeeld over de innovatie

De aankondiging heeft tot gemengde reacties geleid onder speelgoedexperts. Critici vrezen dat de technologie de essentie van Lego - het prikkelen van de eigen fantasie - ondermijnt. Josh Golin, directeur van de welzijnsgroep Fairplay, benadrukt dat kinderen geen extra effecten nodig hebben, omdat hun creaties al tot leven komen door de kracht van hun verbeelding.

Anderen, zoals professor Andrew Manches, zien juist de voordelen van een naadloze integratie tussen fysiek en digitaal spel. Lego zelf beschouwt de digitale wereld niet als een bedreiging, maar als een kans om de fysieke bouw- en speelervaring te verrijken en uit te breiden.

Lego's strategische stap in de digitale wereld

De Smart Bricks zijn niet Lego's eerste stap in de digitale arena. Het bedrijf lanceerde eerder al augmented reality-apps en werkte samen met gamegiganten als Nintendo en Epic Games. De versnelde investering in digitale technologie is een strategische pijler voor de toekomst van het bedrijf, zo blijkt uit hun jaarverslag.

Hoewel de innovatie veelbelovend is, wijzen experts ook op aandachtspunten zoals de veiligheid en privacy van slim speelgoed, zeker met de opkomst van AI. De nieuwe technologie wordt in maart gelanceerd, te beginnen met een Star Wars-set.