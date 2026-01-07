VN beschuldigt Israël van apartheid op Westoever: 'Ongekende verslechtering van de mensenrechtensituatie'

VN: 'Systematische onderdrukking en rassendiscriminatie'

Voor het eerst benoemt Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, de situatie op de Westelijke Jordaanoever als 'apartheid'. Volgens Türk worden de rechten van Palestijnen systematisch onderdrukt in een vorm die sterk lijkt op eerdere apartheidsystemen.

Hij stelt dat elk aspect van het Palestijnse leven, van toegang tot water en zorg tot het bezoeken van familie, wordt beperkt door discriminerende Israëlische wetten en beleid. Een nieuw VN-rapport bevestigt deze bevindingen en stelt dat de segregatie tussen Israëliërs en Palestijnen de laatste jaren is verergerd, met de intentie dit permanent te maken.

Context van geweld en illegale nederzettingen

De Westelijke Jordaanoever is sinds 1967 door Israël bezet. In die tijd zijn er, in strijd met internationale wetgeving, nederzettingen gebouwd waar nu meer dan een half miljoen Israëliërs wonen. Het geweld in het gebied is de afgelopen jaren toegenomen, met een piek sinds de Hamas-aanval van 7 oktober 2023.

Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn volgens tellingen meer dan duizend Palestijnen op de Westoever gedood door Israëlische troepen en kolonisten. Aan Israëlische zijde vielen in dezelfde periode minstens 44 slachtoffers.

Conclusies en oproep tot actie

Het VN-rapport concludeert dat het Israëlische beleid op de Westoever in strijd is met het internationale verdrag tegen racisme. De onderzoekers signaleren een 'ongekende verslechtering van de mensenrechtensituatie' door onrechtmatig geweld, willekeurige detenties en marteling.

De bewegingsvrijheid en persvrijheid zijn eveneens sterk ingeperkt. Het VN-mensenrechtenbureau roept Israël op zijn 'onrechtmatige aanwezigheid' te beëindigen. Concreet betekent dit het ontmantelen van de nederzettingen, het terugtrekken van alle kolonisten en het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.