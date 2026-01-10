Vijf jaar na de opstand in Washington: hoe het verderging met vijf Capitool-bestormers

Op 6 januari 2021 bestormden duizenden Trump-aanhangers het Capitool in Washington D.C. Veel relschoppers verdwenen achter de tralies, 1579 van hen kregen een jaar geleden gratie van de Amerikaanse president. Sindsdien zitten er alweer veel in de gevangenis, hoewel er ook positieve uitzonderingen zijn. ‘We zaten die dag fout, we braken de wet.’

Het was 6 januari 2021 en de Capitool-bestormers sloopten de overheidsgebouwen in Washington D.C. Ze droegen ‘Trump Is My President’-shirts en ‘Keep America Great’-petten en riepen: ‘Stop the steal! Stop the steal!’ Hun held was er niet bij, maar ze volgden zijn bevel wel op en Trump zei een paar uur eerder in een speech: ‘Ons land wordt nu al lange tijd aangevallen, veel langer dan de afgelopen vier jaar. Jullie zijn het echte volk. Jullie zijn de mensen die dit land hebben opgebouwd. We fight like hell. And if you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore.’

Het Capitool wordt bestormd.

De Capitool-bestormers namen selfies in ruimtes waar vlak daarvoor nog politici hadden gezeten, ze sloegen en schopten agenten. Vicepresident Mike Pence en andere politici scholen in een gebarricadeerde ruimte op de vloer. Een oudere trumpist met een pet zat op de stoel van de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en legde een voet op haar bureau. Een Capitool-bewaker werd gemolesteerd en stierf de dag erna. Vier andere agenten overleden in de weken erna, sommigen pleegden zelfmoord.

Een vrouwelijke Air Force-veteraan met een Trump-vlag probeerde door een ingetikt raampje naar de gevluchte Congresleden te gaan en stierf nadat een Capitool-agent kogels in haar nek schoot. Rond de 1600 mensen werden gearresteerd en veroordeeld, maar de man die ze had aangemoedigd – Donald Trump – verleende 1579 J6’ers, zoals de meeste bestormers zich trots noemen, op de eerste dag van zijn tweede presidentschap gratie.

Het leidde tot vreugde en verbijstering in Amerika, mede omdat de meeste J6’ers keer op keer negatief in de publiciteit blijven komen. Vijf portretjes van Capitool-bestormers, vijf jaar na 6 januari 2021.

1. Edward Kelley

Het was 6 januari 2021 en Edward Kelley uit het stadje Maryville, Tennessee stond naast christenen met pro-slavernijvlaggen voor het Capitool in Washington. Hij was 32 jaar en had acht jaar als marinier gediend in Irak en Afghanistan. Hij droeg een rood MAGA-petje en een T-shirt met ‘TCAPP’. Die letters staan voor The Church At Planned Parenthood, een antiabortusorganisatie met radicaal-christelijke leden die voor abortusklinieken protesteren en naar zwangere vrouwen of meisjes schreeuwen dat ze in de hel komen.

Kelley pakte een groot stuk hout, tikte een ruit kapot, klom als vierde persoon het Capitool in en trapte een deur in zodat honderden andere patriotten hem konden volgen. Een zwarte agent genaamd Eugene probeerde ze tegen te houden, Kelley worstelde hem tegen de grond en schopte ‘de landverrader’. Kelley ging de trap op, kwam aan in de Senate Chamber en nam selfies op de plek waar vicepresident Mike Pence kort daarvoor had gezeten.

Edward Kelley.

Zijn vrouw vroeg hem per WhatsApp hoe het in Washington ging. CNN en andere ‘leugenachtige zenders’ brachten volgens haar het fake news dat het Capitool werd bestormd door Trump-aanhangers. Kelley schreef dat ze de versleutelde berichtenservice Signal moest downloaden, pas dan zou hij haar een waarheidsgetrouwe update geven.

Edward Kelley werd op 5 mei 2022 met veel machtsvertoon gearresteerd in Knoxville, Tennessee. Achter de tralies maakte hij een plan om wraak te nemen op de agenten die verantwoordelijk voor zijn aanhouding waren geweest. Na zijn tijdelijke vrijlating op borgtocht sprak Kelley vaak af met een jongeman genaamd Austin Carter uit Knoxville. Ze spraken veel over het onrecht dat de J6’ers was aangedaan en Kelley kocht kogels, wapens en stelde een dodenlijst op.

Daar stonden de namen op van 37 mensen die volgens Kelley bij zijn arrestatie waren betrokken of die zijn huis na 6 januari waren binnengevallen om te doorzoeken. Kelley en Carter achterhaalden hun adressen, maakten video’s van de doelwitten en observeerden maandenlang het hoofdbureau van de FBI in hun woonplaats Knoxville. Hun plan: het plaatsen van explosieven in hun wagens en ze wilden ook bommen aan drones bevestigen.

Op 16 december 2022 werden Kelley en Carter aangeklaagd voor samenzwering en het plannen van gewelddadige wraak op federale ambtenaren. Carter bekende schuld en getuigde dat Kelley en hij het FBI-gebouw in Knoxville inderdaad wilden vernietigen. Daar moest het niet bij blijven, want de FBI-werknemers op de kill list moesten een voor een worden geliquideerd in hun huizen of op openbare plekken, zoals bioscopen.

Trump werd begin november 2024 herkozen als president, bijna zestienhonderd Capitool-bestormers kregen gratie. Kelley werd ook vrijgesproken voor zijn rol op 6 januari, maar zijn andere rechtszaak ging op 17 november 2024 gewoon door. Hij vormde volgens de aanklagers ‘een groep die zich voorbereidde voor een gewapend conflict tegen de regering van de VS’ en maakte ‘een plan om overheidsagenten te liquideren die zijn rol in de rellen onderzochten’. Het oordeel was op 2 juli 2025. Een jury verklaarde hem schuldig en Edward Kelley kreeg een levenslange gevangenisstraf.

2. Andrew Paul Johnson

De pedo dacht eerst een held te zijn, maar zelfs de grootste MAGA-fans willen hem nu dood. De 44-jarige Andrew Paul Johnson zit vast in Spring Hill, Florida. De directeur plaatste hem voor de veiligheid in een gesloten afdeling en zelfs daar moet hij door zijn delicten altijd op zijn hoede zijn.

Andrew Paul Johnson.

Op 6 januari 2021 had Johnson aanzienlijk meer status bij rechtse Amerikanen. Hij klom door een raam bij de Lower West Terrace en verliet het Capitool later volgens dezelfde weg. Volgens de aanklagers had hij zich meerdere uren ‘wanordelijk en verstorend’ gedragen en moedigde hij anderen aan even slechte dingen te doen. Agenten arresteerden hem en hij moest voorkomen. Johnson had geen spijt van zijn daden en hij noemde zich volgens NBC News een ‘proud J6er’. Hij had gevochten voor de ware president en daar weigerde hij zich voor te verontschuldigen.

Trump gaf Johnson in januari 2025 gratie en hij reisde naar Florida om zijn hernieuwde vrijheid te vieren. Een vrouw in die staat belde in juli 2025 de politie om een melding te doen over Johnson. De trotse J6’er en zij hadden een relatie en geloofden allebei dat Bidens verkiezingsoverwinning gestolen was. De vrouw adoreerde Johnson lang, maar op een middag ontdekte ze dat Johnson ‘ongepaste’ berichten naar haar zoontje stuurde.

Agenten arresteerden Johnson en de Capitool-bestormer werd met geketende voeten naar de staat Florida vervoerd omdat hij daar kinderen had misbruikt

Ze vroeg of Johnson ook ‘ongepaste dingen’ bij hem had gedaan of gezegd, haar zoontje knikte. Dat ging niet alleen om smerige berichten, maar tussen april 2024 en oktober 2024 had Johnson hem ‘drie keer gemolesteerd’, zo staat in de aanklacht. De leeftijd van haar zoontje in die tijd: 11 jaar en hij had ook een vriendje van het zoontje misbruikt.

Agenten arresteerden de Capitool-bestormer in augustus 2025 in Tennessee en Johnson werd met geketende voeten naar de staat Florida vervoerd omdat hij daar de kinderen had misbruikt. De moeder was toen al lang ondervraagd. Johnson vertelde volgens haar aan haar zoontje ‘dat hij gratie had gekregen wegens het bestormen van het Capitool op 6 januari 2021’ en dat hij ‘met een bedrag van 10.000 dollar was beloond wegens het zijn van een J6’er’.

Johnson 'in actie'.

Ja, Andrew was een rijk man en hij beloofde het joch in zijn testament te zetten, dan zou hij later dat smartengeld erven. Volgens de aanklagers was dit een ‘tactiek’ om het kind ervan te weerhouden aan het licht te brengen wat Andrew Johnson hem had aangedaan.

De pedo pleitte op woensdag 19 november 2025 ‘not guilty’ op de aanklachten ‘ontuchtige en wellustige kindermishandeling van een kind jonger dan 12 jaar en ontuchtige en wellustige kindermishandeling van een kind tussen 12 en 16 jaar’. De rechtszaak begint ergens begin 2026 en Johnsons advocaten hebben al geprobeerd vrijlating voor hun cliënt te krijgen.

De trotse J6’er Andrew Paul Johnson steunt Trump tot op de dag van vandaag en gratie blijft volgens hen toch gratie, wat hun cliënt ook heeft gedaan en het is echt niet leuk achter de tralies voor een ‘sex offender’.

3. Pamela Hemphill

Ze raakte bekend als MAGA-granny, Make America Great Again-oma. Pamela Hemphill was 68 jaar toen ze het Capitool bestormde. Ze had op dat moment al heel wat meegemaakt in haar leven. Haar moeder was een serveerster die met een alcoholische man trouwde. Hij verwekte een kind bij haar, ging weg en daardoor groeide Pamela zonder vader op.

De latere MAGA-granny wilde begrijpen wat een verslaving precies inhield en werkte 27 jaar lang als een deskundige op het gebied van drugs- en alcoholmisbruik. Daar stopte ze in 2011 mee omdat ze zelf verslaafd werd en ze verhuisde naar de stad Boise in Idaho om af te kicken. Hemphill raakte er betrokken bij de protesten tegen de Dakota Access Pipeline. Ze was eerst anti-pijplijn, daarna pro-pijplijn en daaruit bleek al dat ze nogal beïnvloedbaar was.

Pamela Hemphill.

In 2020 werd er voor het eerst gewaarschuwd voor een virus. Haar idool Donald Trump was de president, maar Hemphill voelde zich toch beperkt in haar vrijheid. Een sinistere elite probeerde de bevolking te knevelen en ze liep mee in marsen om te protesteren tegen alle overheidsbemoeienis. De verkiezingen van 2020 werden volgens haar gestolen door de Democraten en op 6 januari 2021 kon ze niet anders dan meegaan met de meute in Washington D.C.

De MAGA-granny bracht twintig minuten door in het Capitool en ze livestreamde het mooiste avontuur uit haar leven op haar Facebook-pagina. Dat had als nadeel dat de aanklagers dat later tamelijk eenvoudig als bewijs konden gebruiken en Hemphill werd in juli 2022 veroordeeld.

In de gevangenis van Dublin, Californië raakte de MAGA-granny bevriend met een zwarte vrouw. Ze spraken over Trump, het leven, corona, complottheorieën en 6 januari. Hemphill begon te twijfelen aan haar eerdere ideeën en ook na haar vrijlating op 16 september 2022 dacht ze anders dan daarvoor.

Was de verkiezing van 2020 eigenlijk wel gestolen? Had Trump daar bewijs voor? Op sociale media luisterde ze naar mensen met andere meningen en ze bestudeerde de feiten over 6 januari. Ze kwam ineens tot andere conclusies en ze weet tegenwoordig zeker dat Trump in 2021 een coup probeerde te plegen.

Hemphill schaamt zich tegenwoordig voor haar Capitool-bestorming. De Grote Narcistische Leider had haar bedrogen en gehersenspoeld en nu wil ze anderen ervan weerhouden zijn leugens te geloven. Hemphill geeft interviews aan media die ze ooit van fake news beschuldigde en na de massale gratieverlening in januari 2025 schokte ze met zinnen als: ‘We zaten die dag fout, we braken de wet, there should be no pardons’, de ‘agenten van het Capitool, de wet en ons land’ worden door de gratieverlening ‘beledigd’, Trump en zijn aanhangers proberen ‘de geschiedenis te herschrijven’ en ze ‘wil daar geen deel van uitmaken’. Ze bekende zelf schuld en ‘het accepteren van gratie zou bijdragen aan hun gaslighting en valse narratief’.

4. Jacob Chansley

‘Fuck this stupid piece of shit.’ Deze woorden werden op woensdag 23 juli 2025 geschreven door de man die meer dan wie ook het gezicht werd van de Capitool-bestormers: Jacob Chansley a.k.a. de QAnon Shaman. Geen MAGA-aanhanger werd beroemder dan hij, met zijn geschilderde gezicht, merkwaardige gedrag en steun aan Donald Trump. Daarom was het zo verrassend dat zijn uitbarsting op X niet over ‘Sleepy’ Joe Biden ging, maar over de grote cultleider zelf, volgens Chansley ook een ‘fraud’, een bedrieger.

Jacob Chansley, alias de QAnon Shaman.

De QAnon Shaman werd rond 1988 geboren als Jake Angeli. Zijn vader verliet zijn moeder en Jake nam haar achternaam aan: Chansley. Hij groeide op in Phoenix, Arizona, ontwikkelde een wantrouwen tegen vaccinaties, zag geheimen die niemand zag en schreef daar twee boeken over die hij zelf uitgaf: Will & Power: Inside the Living Library (Volume 1), uitgebracht onder zijn pseudoniem Lone Wolf en One Mind at a Time: A Deep State of Illusion.

Hij ging geloven in de QAnon-complottheorie. De liberale elite bestaat volgens hem uit pedofielen. De Epstein-zaak maakt dat meer dan wat ook duidelijk, maar de messias Donald Trump was door een hogere macht gezonden om de waarheid aan het licht te brengen. Hij ging naar bijeenkomsten in Phoenix met andere QAnon-aanhangers en nam steeds een bordje mee met ‘Q Sent Me!’ Hij raakte geïnteresseerd in sjamanisme, beschilderde zijn gezicht, maakte een hoofddeksel van bont en monteerde er twee bizonhoorns op.

Een Capitool-bewaker werd gemolesteerd en stierf de dag erna. Vier andere agenten overleden in de weken die volgden, sommigen pleegden zelfmoord

Het sprak vanzelf dat hij een J6’er werd en hij zou rechercheurs van de FBI later vertellen ‘met andere patriotten’ uit Arizona naar het Capitool te zijn gereisd omdat Trump zijn aanhangers nadrukkelijk had verzocht naar Washington te reizen. Chansley’s gezicht was beschilderd met rood-wit-blauwe verf en hij droeg een speer van bijna 2 meter met een Amerikaanse vlag eraan geknoopt.

Hij nam veel selfies en maakte de hele tijd ruzie met beveiligers. Hij ging de Senaatskamer in, schreeuwde zo luid mogelijk: ‘Freedom!’ en liet een briefje op het bureau van vicepresident Mike Pence achter met: ‘Het is slechts een kwestie van tijd. Het recht zal zegevieren.’

Rechercheurs spoorden hem na afloop vrij eenvoudig op en ondervroegen Jacob Chansley. Hij had naar eigen zeggen niets verkeerds gedaan en zei: ‘Ik wandelde door een openstaande deur naar binnen, dude.’ De QAnon-sjamaan bekende toch schuld en werd op 17 november 2021 veroordeeld tot 41 maanden gevangenisstraf. Bewakers brachten Chansley naar de Federal Correctional Institution in Safford, Arizona. Hij zou op 25 mei 2024 vrijkomen, maar mocht veertien maanden eerder al naar een minder zwaar regime en kwam vervroegd vrij.

Chaos in het Capitool, nadat Trump-aanhangers Amerika’s politieke centrum hebben bestormd.

Chansley hoorde het nieuws over de gratie in januari 2025 van zijn advocaat terwijl hij in de sportschool stond. Hij vertelde de BBC dat hij naar buiten liep, weer heel hard ‘freedom!’ riep en daarna een inheems-Amerikaanse-oorlogskreet slaakte. Op X schreef hij: ‘Dank u president Trump!!! J6’ers worden vrijgelaten & het recht heeft gezegevierd... Alles wat in het donker is gedaan zal aan het licht komen!’ Hij voegde eraan toe dat hij ‘some motha fuckin guns’ ging kopen om de massale gratieverlening te vieren.

In de zomer van 2025 keerde Chansley zich net als andere QAnon-aanhangers ineens tegen hun vermeende messias door zijn verdachte houding in de Epstein-zaak. Hij staat wel heel veel met die pedo op de foto, was het soms Trumps taak geweest om die man in de val te lokken of zat Trump zelf in het smerige complot?

Chaos in het Capitool.

En waarom steunde hij Israël zo onvoorwaardelijk en wat is de link tussen de Mossad en Epstein? In een post op X wilde hij kwijt: ‘O ja & Fuck Israël! En Fuck Donald Trump!’ Hij voegde er het beruchte mugshot van Trump uit 2023 aan toe en schreef: ‘Wat denken jullie dat Israël & Epstein weten of wisten over Trump?’

Jacob Chansley is vijf jaar na 6-1-2021 nog steeds een MAGA-hardliner, een trotse J6’er en een overtuigde QAnon-aanhanger, maar wat heeft Trump te verbergen? Waarom maakte hij de Epstein-files niet veel eerder openbaar? Dat had hij beloofd en dat was een van de voornaamste redenen dat Chansley en vele andere hardcore MAGA-aanhangers Trump als hun goeroe zagen.

Alleen hij zou de pedofiele elite ontmaskeren, dat was zijn goddelijke taak als president en leider. Tegenwoordig lijkt het er sterk op dat Trump de Epstein-zaak in de doofpot wil houden en daarom is Chansley’s voormalige held een stuk stront en een bedrieger.

5. Jon Ryan Schaffer

De beroemde J6’er had zijn ooit zo woeste witte baard getrimd en droeg een pak en een burgerlijke bril. Jon Ryan Schaffer uit Franklin, Indiana was zelfs voor zijn fans tamelijk onherkenbaar, wat was er sinds 6 januari 2021 in hemelsnaam met hem gebeurd? Even opmerkelijk: hij zat tegenover een interviewer van de It Is Later Than You Think-podcast van de Cornerstone Church, een streng-christelijke kerk in Trafalgar, Indiana en de voormalige heavymetallegende prevelde kwezelige zinnen over de schoonheid van het evangelie.

on Ryan Schaffer (r).

Schaffer prees vroeger vaak de hel als gitarist en songschrijver van de band Iced Earth. Hun bekendste lied Watching Over Me is op Spotify bijna twintig miljoen keer gestreamd. Schaffer radicaliseerde zo dat zijn vrienden hem uit de band zetten. Hij werd een betalend lid van de ‘patriottische’ en nogal gewelddadige nationalistische beweging de Oath Keepers, bij concerten van zijn nieuwe band droeg hij een trui met op de voorkant: ‘Oath Keepers. Guardians of our Republic’. Covid was volgens hem een Democratische hoax en hij noemde mondkapjes in een metalpodcast ‘luiers’.

@realDonaldTrump meldde eind 2020 op Twitter dat er op 6 januari 2021 een ‘grote demonstratie in D.C.’ zou plaatsvinden en hij schreef: ‘Be there, will be wild!’ Schaffer reisde van Indiana naar Washington. Hij nam een busje berenspray mee, op zijn zwarte petje stond: ‘Oath Keepers’. In een interview voor het Capitool op 6 januari 2021 gaf hij de ‘globalisten’ de schuld van alle problemen in de wereld en hij voorspelde:

‘De verkiezingsfraude is gelukkig zo openlijk gepleegd dat iedereen het kan zien en zij gaan eraan, mark my words.’ De verslaggeefster vroeg: ‘Oké, dus jullie zijn klaar geweld te gebruiken?’ Schaffers antwoord: ‘Velen van ons zijn er klaar voor. (...) Niemand wil dit, maar ze tarten ons zo dat we bijna geen keuze meer hebben.’

Schaffer klom een paar uur later door een raam het Capitool in. Een bewaker probeerde hem tegen te houden, Jon spoot met zijn berenspray. Agenten in kogelvrije vesten zetten de tegenaanval in. Jon schreeuwde ‘fucking traitors!’

Agenten arresteerden hem op 17 januari 2021 in Noblesville, Indiana en hij werd aangeklaagd voor zes misdaden. Schaffer was de eerste J6’er die een plea deal sloot en hij bekende op 16 april 2021 schuld. Hij keerde na zijn straf terug naar Indiana, dacht veel na over wat er was gebeurd. Hij herlas de Bijbel, accepteerde Jezus Christus in plaats van Trump als de Messias.

@realDonaldTrump meldde op Twitter dat er op 6 januari 2021 een grote demonstratie zou plaatsvinden en hij schreef: ‘Be there, will be wild!’

Jon Schaffer liet zich dopen en vond toen ‘de geweldige mensen’ van de Cornerstone-kerk in Indiana. Hij ging er elke zondag heen en gaf in 2025 voor het eerst sinds de bestorming weer een interview. Heel veel spijt leek Schaffer niet te hebben. Trump is volgens hem ‘een goede man die houdt van zijn land’. Amerikanen hadden genoeg ‘van tirannie’ en Trump was en bleef de man die hun land ging redden van de tirannen.

Daarom kwam Schaffer die zesde januari ook in opstand, maar dat zou Jon Schaffer ook hebben gedaan als de Republikeinen de verkiezingen zouden hebben gestolen. Zijn geliefde ‘republiek’ is al heel lang ‘gegijzeld’ en Jon Schaffer wil alleen maar dat zijn mensen ‘vrij zijn en in vrijheid kunnen leven’.

Donald Trump houdt een opruiende speech op 6 januari 2021.

Zijn gedrag destijds was ‘niet het geweldigste gedrag’, dat realiseert hij zich nu, maar het kwam door ‘uitlokking, honderd procent’, de waarheid hierover zal snel aan het licht komen. Er was een ‘kracht aan het werk’, er gebeurden vreemde dingen in het Capitool. Jon had inderdaad berenspray en een wapen bij zich, maar dat is zijn recht als Amerikaan en de Capitool-bestormers vormden geen ‘gewelddadige beweging’, het is zelfs ‘a very family-oriented movement’, vol vredelievende christenen.

Dingen slopen was ‘not our thing’, anderen hadden dat gedaan, waarschijnlijk waren ze van Antifa. 6 januari was een dag van vreedzaam protest en Jon Ryan Schaffer zei: ‘Ik denk dat de J6’ers, naast onze president, de ergste politieke vervolging hebben moeten doorstaan, waarschijnlijk de ergste politieke vervolging uit de geschiedenis van ons land.’

Denkbeelden veel bestormers onveranderd

‘The Program on Extremism’ is een programma aan een Amerikaanse universiteit dat onderzoek doet naar de 1579 Capitool-bestormers en hun levens na de gratie. Het overgrote deel blijkt nog precies dezelfde denkbeelden te hebben als op 6 januari 2021.

Zoals onderzoeker Luke Baumgartner aan een journalist van tijdschrift The New Yorker vertelde: ‘De meeste van deze mensen koesteren nog steeds wrok tegen overheidsfunctionarissen, met name tegen Nancy Pelosi. Ze blijven maar praten over Barack Obama en complottheorieën, en hoe J6 een ‘fed-op’ was, een complot van binnenuit, en dat soort dingen. Deze mensen zitten permanent vast in een samenzweringsmindset.’

Jared Wise.

De verwachting is dat Amerika nog veel last van ze gaat krijgen. Tientallen J6’ers zijn pas kort vrij, maar nu alweer gearresteerd. Een vrouwelijke J6’er kreeg in januari 2025 tien jaar cel vanwege het in dronken toestand doodrijden van een persoon, een ander werd gearresteerd wegens een gewapende overval en het neersteken van een Mexicaan. In oktober werd er een 34-jarige J6’er gearresteerd omdat hij in een tekstbericht aankondigde de Democraat Hakeem Jeffries te gaan vermoorden, want ‘ik kan niet toestaan dat deze terrorist blijft leven’.

Een interessant geval is ook Jared Wise, een ex-FBI-agent die ‘kill ’em, kill ’em, kill ’em, get ’em, get ’em!’ schreeuwde toen Capitol-agenten werden aangevallen. Zijn zaak werd dankzij Trump geseponeerd en Wise is sinds augustus 2025 senior advisor voor het ministerie van Justitie.

