Fors verlies: 60 procent van de NSC-leden zegt lidmaatschap op

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, heeft in een jaar tijd ruim 60% van haar leden verloren.

Forse ledenkrimp na verkiezingsdrama

De politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft een zwaar jaar achter de rug. Waar de partij begin vorig jaar nog bijna 8.000 leden telde, is dat aantal nu gedaald naar ongeveer 3.000. Dit forse verlies van ruim zestig procent wordt bevestigd door partijvoorzitter Reinout van Malenstein in gesprek met RTV Oost.

De krimp volgt op de dramatische verkiezingsuitslag voor NSC, waarbij de partij alle twintig zetels in de Tweede Kamer verloor en uit het parlement verdween. Deze ontwikkelingen hebben de positie van de partij aanzienlijk verzwakt.

Analyse van de uitstroom

Volgens politicoloog Henk van der Kolk is het verlies fors en is 3.000 leden niet veel voor een landelijke partij. Hij legt een direct verband tussen het teleurstellende optreden van NSC in de coalitie en het weglopen van de kiezers. 'Het idee dat je via de partij nog enige invloed kunt uitoefenen op het bestuur, is natuurlijk gering,' aldus de politicoloog.

Nu de partij niet meer landelijk en ook niet lokaal vertegenwoordigd is, zien veel voormalige aanhangers blijkbaar geen reden meer om hun lidmaatschap aan te houden.

Blik op de toekomst

Ondanks de tegenslag blijft het bestuur optimistisch. Partijvoorzitter Van Malenstein benadrukt dat hij verheugd is dat veel leden hun lidmaatschap juist hebben vernieuwd, wat volgens hem duidt op vertrouwen in de toekomst. Hoewel een eerdere, voorzichtige begroting uitging van slechts 1.500 leden, ligt het huidige aantal aanzienlijk hoger.

De partij richt haar blik nu op de gemeenteraadsverkiezingen in maart, waar NSC in vijf gemeenten meedoet. Opvallend is dat Overijssel, de thuisbasis van oprichter Omtzigt en een regio waar de partij populair was, hierbij wordt overgeslagen. Met 3.000 leden voldoet NSC ruimschoots aan de mogelijk toekomstige wettelijke eis van 1.000 leden.