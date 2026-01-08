Trump steunt ICE na doodschieten vrouw in Minneapolis en spreekt van zelfverdediging

In Minneapolis is woensdag een 37-jarige vrouw doodgeschoten door een ICE-agent, wat tot grootschalige protesten en politieke verontwaardiging leidt.

Dodelijke confrontatie in Minneapolis

Duizenden mensen zijn in Minneapolis bijeengekomen voor een wake voor de 37-jarige Renee Nicole Good. De moeder van drie kinderen werd in haar auto doodgeschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Omstanders filmden het incident, waarop te zien is hoe agenten haar auto benaderen.

Nadat ze een stukje achteruit en weer vooruit rijdt, schiet een agent door de voorruit en raakt haar dodelijk. Good, door haar moeder omschreven als een extreem barmhartig en liefdevol persoon, was volgens een lokale politicus mogelijk actief als legal observer, iemand die toeziet op het handelen van de autoriteiten bij protesten.

Massale protesten en politieke woede

De dood van Good leidde direct tot massale protesten, waarbij vergelijkingen werden getrokken met de dood van George Floyd in dezelfde stad. De regering-Trump bestempelde het incident direct als 'binnenlands terrorisme' en stelde dat de agent uit zelfverdediging handelde. Trump gaf de schuld aan 'radicaal links', vanwege de dagelijkse bedreigingen en aanvallen op (ICE-) agenten. Hij stelt dat de ICE-agent in Minneapolis werd aangereden door Good, en zei amper te kunnen geloven dat hij nog leeft.

Deze lezing wordt krachtig weersproken door lokale politici. Burgemeester Frey van Minneapolis noemde de uitspraken 'rotzooi' en hekelde de chaos die ICE volgens hem creëert. Ook de gouverneur van Minnesota beloofde een volledig en eerlijk onderzoek om gerechtigheid te waarborgen en zei de 'propagandamachine' van de federale overheid niet te geloven.

Omstreden ICE-inzet onder Trump

De schietpartij vindt plaats tegen een achtergrond van sterk opgevoerde immigratie-invallen sinds het aantreden van president Trump. Recentelijk werden meer dan tweeduizend federale agenten naar Minneapolis gestuurd, wat al tot onrust leidde. Er zijn grote zorgen over het inzetten van onervaren ICE-agenten die onder hoge druk staan om arrestatiedoelstellingen te halen.

Hoewel de claim van zelfverdediging door de regering wordt gehandhaafd, is er op basis van de videobeelden geen bewijs dat de agent werd aangereden. Het incident roept dan ook kritische vragen op over de methoden en de rol van ICE.