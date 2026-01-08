Spits Diego Costa hoestte in gezicht Hélène Hendriks: 'Twee dagen later testte ik positief op het coronavirus'

Opzettelijke hoestbui van Costa

Tijdens de Champions League-wedstrijd Liverpool - Atlético Madrid in maart 2020, hoestte Diego Costa opzettelijk in het gezicht van Hélène Hendriks. Hendriks, die voor interviews op het veld was, was geschokt door de actie van de toenmalige spits van Atlético Madrid. Het incident vond plaats in een vol stadion, terwijl in Nederland de lockdown al was ingegaan. Hendriks vertelt in haar podcast HNM dat ze woedend was en achter de voetballer aan wilde gaan.

Gevolgen van het incident

Twee dagen na de wedstrijd, waarbij 41 van de aanwezigen later aan corona overleden, testte Hélène Hendriks positief op het coronavirus. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit direct door Costa's actie kwam, maar het voorval maakte diepe indruk op de presentatrice. Ze noemt het 'echt schandalig'. De actie van Costa past bij zijn reputatie als controversiële speler, die bekend staat om zijn vele conflicten op het veld.

Hendriks' onthulling en Costa's carrière

De onthulling van Hendriks in haar podcast HNM, die ze samen met Merel Ek en Noa Vahle presenteert, werpt een nieuw licht op het gedrag van Diego Costa. De voormalige topvoetballer van clubs als Chelsea en Atlético Madrid zit inmiddels al meer dan een jaar zonder club. Zijn profcarrière lijkt ten einde, al duikt hij nog weleens op in liefdadigheidswedstrijden. Het contract van de Braziliaanse spits bij zijn laatste club Grêmio liep begin 2025 af.