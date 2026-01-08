Jackass-fans opgelet: Johnny Knoxville kondigt nieuwe film aan voor zomer 2026

Goed nieuws voor fans van absurde stunts: er is een gloednieuwe Jackass-film aangekondigd voor zomer 2026.

Aankondiging en releasedatum

Via Instagram maakte Johnny Knoxville bekend dat er een nieuwe Jackass-film aankomt. 'We beginnen het jaar knallend! 'Jackass' is deze zomer terug!! We zien jullie op 26 juni in de bioscoop,' aldus de stuntman.

Filmblad Variety bevestigt dat het om volledig nieuw materiaal gaat en niet om een heruitgave. De aankondiging werd ook gedeeld door het officiële Jackass-account op Instagram en de productiemaatschappij van mede-bedenker Jeff Tremaine.

Van MTV-stunts tot filmfranchise

Jackass begon begin jaren 2000 als een controversiële MTV-show, bedacht door Jeff Tremaine, Spike Jonze en Johnny Knoxville. Het programma, bekend om zijn ruwe humor en gevaarlijke stunts, groeide na het einde van de serie in 2002 uit tot een uiterst succesvolle filmfranchise.

Waaghals Zach Holmes tijdens een stunt in Jackass Forever.

De films wisten niet alleen de oorspronkelijke fans te behouden, maar spraken ook nieuwe generaties aan die gefascineerd waren door de waaghalzerij, die altijd voorafgegaan wordt door de iconische waarschuwing de stunts niet thuis na te doen.

Wie keert terug in 2026?

Na 'Jackass Forever' (2022), waarin de originele castleden - inmiddels vijftigers - werden bijgestaan door een nieuwe generatie stuntmannen en -vrouwen, is de grote vraag wie er in de nieuwe film te zien zal zijn. De volledige cast is nog niet bevestigd. Het is volgens Variety echter onwaarschijnlijk dat Bam Margera, een van de oorspronkelijke leden, zal terugkeren.

Hij werd vanwege drugsgebruik uit de vorige film gezet en zijn deelname lijkt daarmee uitgesloten. Fans zullen dus moeten afwachten welke bekende en nieuwe gezichten de gevaarlijkste stunts zullen trotseren.